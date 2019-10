Un violín de 310 años es olvidado en un tren en Gran Bretaña

LEA TAMBIÉN

Una compañía ferroviaria británica aseguró este lunes 28 de octubre del 2019 que remueve “cielo y tierra” para ayudar a un violinista aturdido a encontrar un violín de 310 años y valorado en unos 289 000 euros (USD 320 500), que dejó olvidado en un tren.

Stephen Morris olvidó la noche del martes 22 de octubre del 2019 su violín, fabricado por el lutier alemán David Tecchler en 1709, en un tren al sureste de Londres, según la BBC.

“Estamos haciendo todo lo que podemos para encontrar el precioso violín de Stephen, y nuestros colegas ya han movido cielo y tierra”, comentó un portavoz de la compañía Southeastern.



En declaraciones a la BBC, Morris dijo estar "devastado" por la pérdida de su instrumento musical. Según el medio, la noche del martes él se bajó de la estación Penge East con su bicicleta, pero dejó olvidado su violín. El medio británico asegura que Tecchler fabricó pocos de estos instrumentos musicales.



El valioso violín había acompañado al músico incluso a interpretar la banda sonora de películas como 'Lord of the Rings' y 'James Bond'. Stephen también trabajó con su instrumento junto a artistas de renombre como David Bowie y Stevie Wonder. El fin de semana que perdió el violón, Stephen debía liderar la Royal Philharmonic Orchestra y tocar en dos conciertos del reconocido Andrea Boccelli.



Stephen adquirió el violín en el 2003. Dijo a la BBC que considera que su instrumento es una "pieza de la historia" y solicitó a quien lo tenga que lo regrese. Y es que para él, más que una pieza valiosa es su sustento de vida.

"Yo era su custodio, una de las tantas personas que lo había tocado. Y esperaba dárselo a otro violinista eventualmente", dijo el músico que añadió que el haber perdido el instrumento fue como "que me amputen el brazo".