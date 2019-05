Argentina Stoessel acepta 'desafío' de ser actriz de doblaje en 'Uglydolls'

LEA TAMBIÉN

La actriz y cantante argentina Martina 'Tini' Stoessel, conocida por su papel en la serie de Disney Channel 'Violetta', se estrena en el mundo del doblaje en la película de animación 'Uglydolls: Extraordinariamente feos', un "desafío muy grande" para la celebridad.

La argentina pone la voz latina a Moxy, la muñeca protagonista de una película que llega a los cines el 16 de mayo y en la que también participan Sofía Reyes, Mario Bautista y Pitbull, entre otros.

"Siempre fue un sueño para mí. Nunca pensé que me iba a llegar tan rápido doblar una película animada, crecí con estas películas y marcaron mi vida", aseguró la actriz de 22 años en rueda de prensa en Buenos Aires.

Su padre, que también ejerce como su representante, trasladó esta propuesta a Stoessel varios meses atrás y en un principio ella no se veía capaz. "Ahí me puse a ver cómo hacen las personas para doblar, entonces empecé a buscar en YouTube la voz de Homero, la voz de Nemo y de Dory. Lo veía y decía papi esto es imposible, yo no lo voy a poder hacer nunca. Los tipos eran geniales", confesó.

Finalmente aceptó y para sumergirse en esta nueva experiencia actoral, contó con la ayuda de asesores de canto y actuación, ya que además tuvo que utilizar un registro neutro y hablar "de tú" -y no de vos-, para toda Latinoamérica.

"Parece súper fácil hacer doblaje, uno ve la película y dice ay, qué lindo, pero en realidad es un trabajo súper fino, de horas y horas encerrada en un estudio practicándolo y haciéndolo de la mejor forma posible", reflexionó la actriz.

Stoessel cree que el público no reconocerá su voz en la protagonista de 'Uglydolls', ya que "el personaje tiene una identidad propia", pero sí en las diversas canciones que interpreta durante el transcurso del filme.

La encargada de doblar a Moxy en la versión estadounidense es la cantante Kelly Clarkson, lo cual también supuso todo un desafío porque, según la argentina, tiene una voz "impresionante".

La cantante manifestó que terminó sacando adelante canciones "súper exigidas" en tonos de voz en los que no está acostumbrada a cantar porque se salen de su rango vocal.

Sobre la película, Stoessel valoró el mensaje de inclusión y de aceptarse a uno mismo que contiene. "Siempre sentimos que nos han discriminado en algún momento de nuestras vidas (...). Yo también, al ser una persona súper expuesta, lo recibo día a día", expresó.

Por ello, destacó el papel de Moxy, una muñeca de la que dijo que se enamoró porque está llena de "fe" y "esperanza" y "acepta sus errores y celebra todas sus virtudes".

De la obra que le brinda su primera experiencia en el doblaje, la argentina se quedó con un mensaje: "Que la perfección no existe y que todos somos perfectos a nuestra forma, y creo que no solamente es un mensaje para niños chicos, sino un mensaje para todas las edades", aseguró.