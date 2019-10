Vietnam retira la película 'Abominable' por un mapa del Mar de China

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Vietnam retiró de todos sus cines la película de animación 'Abominable' por una escena en la que aparece el mapa del Mar de China Meridional con una línea punteada en forma de U que representa las reclamaciones de Pekín.

"Retiraremos la película y la corregiremos", declaró el viceministro de Cultura, Ta Quang Dong, encargado de las licencias de las películas extranjeras, recoge este lunes 14 de octubre del 2019 el periódico Than Nien (Juventud).



Aunque la película llevaba en las salas vietnamitas desde el 4 de octubre, la escena del mapa no fue descubierta hasta el pasado fin de semana, cuando un espectador compartió la foto en redes sociales y atrajo la atención de los medios y de las autoridades.



La delimitación en forma de U que abarca casi todo el Mar de China Meridional aparece en los mapas chinos y es motivo de controversia para Vietnam y otros países de la zona con los que mantiene un conflicto por la soberanía total o parcial de las islas Spratly y Paracel.



Aunque el conflicto no es nuevo, los últimos meses han sido especialmente tensos entre Pekín y Hanói por la incursión de una nave de prospección China en aguas territoriales vietnamitas desde el pasado julio.



Dreamworks, la productora de la película, puso especial empeño en reflejar China de forma auténtica en su película y envió a varios de sus creativos a Asia para reproducir los paisajes, la vegetación y el ambiente de ciudades como Shanghái.

El filme, que cuenta la historia de una niña china que descubre a un abominable hombre de las nieves viviendo en su tejado, fue coproducido por Dreamworks con la compañía Pearl Studio, con sede en Shanghái

Video: YouTube, cuenta: StudioCanal Español