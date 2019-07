En Vietnam, fuerte demanda satura una red social parecida a Facebook

LEA TAMBIÉN

Los vietnamitas acogieron con fuerte entusiasmo una red social inspirada en Facebook, que quedó desbordada desde su lanzamiento, en un país en el que los medios están controlados por el régimen comunista. La red social se llama Gapo y fue puesta en marcha el lunes 22 de julio del 2019 por la noche. Desde ese momento, ha registrado problemas técnicos por saturación, a causa del número de usuarios que quisieron inscribirse en ella.

La red espera contar con 20 millones de usuarios para 2021. Muchos vietnamitas no lograron inscribirse y otros no fueron capaces de utilizar todas sus funciones. “Se producen errores cuando el sistema alcanza un cierto nivel”, declaró Duong Vi Khoa, cofundador de Gapo, en un mensaje publicado en Facebook.



La red social obtuvo una financiación de USD 21 000 000 del fondo de capital de riesgo G-Capital, según medios estatales. Con todo, Vi Khoa negó que la nueva red pueda compararse con Facebook y aseguró que Gapo "no pretende competir con ninguna red social”. “Animamos a todo el mundo a utilizar varias redes sociales”, agregó.



Facebook es uno de los escasos espacios de expresión de la disidencia en Vietnam, y reivindica más de 53 millones de usuarios en ese país, de 95 millones de habitantes.



Sin embargo, la conocida red social, así como Google o YouTube, son objeto de una ley de ciberseguridad aprobada por el gobierno vietnamita en junio de 2018 que obliga a las plataformas a retirar en un plazo de 24 horas cualquier comentario considerado como una amenaza para la “seguridad nacional”. La ley, no obstante, todavía no ha entrado en vigor, aunque Facebook y YouTube ya han retirado multitud de videos y mensajes en virtud del texto.