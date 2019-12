Estos fueron los videos de YouTube más vistos de la década; vote por su favorito

LEA TAMBIÉN

La música latina hizo historia en YouTube en la década que está por acabar. Despacito no solo consiguió romper récords de reproducciones en la plataforma, el video tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee se convirtió en el más visto de toda la década en el portal de videos propiedad de Google. Así lo reveló YouTube en un informe citado por medios internacionales.

El clip, que fue la canción del año del 2017, fue difundido en YouTube el 12 de enero de ese año y hasta este 16 de diciembre suma más de 6 500 millones de reproducciones en la plataforma. Por ello encabeza la lista de los videos más populares del sitio web.



Despacito, que también se colocó en el listado de Billboard de las mejores canciones de la década, se convirtió en el año 2018 en el primero en elcanzar las 5 000 millones de reproducciones. En ese mismo año, el puertorriqueño Luis Fonsi recibió siete récords Guinness gracias al alcance mundial de su pegajoso tema.

Video: YouTube, cuenta: Luis Fonsi



El segundo video más reproducido de YouTube durante esta década fue el del tema Shape of You del cantante británico Ed Sheeran. Difundido solo 18 días después del video de Despacito, el clip de Shape of You suma hasta este 16 de diciembre más de 4 500 millones de reproducciones.



Shape of You, lanzada primero en plataformas digitales a inicio de enero del 2017, fue escrita por Ed Sheeran y forma parte del tercer álbum de estudio del intérprete. Shape of You se convirtió en septiembre del 2017 en la canción más reproducida en la plataforma Spotify y, según Billboard, es la novena canción más exitosa de todos los tiempos.

Video: YouTube, cuenta: Ed Sheeran



El tercer video más reproducido de la década en YouTube es el del tema See You Again interpretado por Wiz Khalifa con Charlie Puth. El clip, que fue difundido el 6 de abril del 2015 tiene hasta este 16 de diciembre más de 4 300 millones de reproducciones.



La canción, que fue parte de la banda sonora de la película 'Furious 7', es también un homenaje al actor Paul Walker, quien falleció en un accidente automovilístico en el año 2013, antes de que el filme vea la luz. Por ello, Walker es el protagonista del clip a quien el tema está dedicado.

Video: YouTube, cuenta: Wiz Khalifa



En cuarto lugar del listado está el tema Uptown Funk de Mark Ronson con Bruno Mars. El video fue difundido el 19 de noviembre del 2014 y hasta este 16 de diciembre tiene más de 3 700 millones de reproducciones.



La revista Billboard posicionó a Uptown Funk como el mejor éxito de los últimos 10 años. En el 2017, el cantante Charly García aseguró que Uptown Funk era una copia de su tema Fanky, perteneciente a su quinto disco de estudio 'Cómo conseguir chicas'.

Video: YouTube, cuenta: Mark Ronson



El quinto lugar del listado se lo llevó el surcoreano PSY que en el 2012 conquistó las tablas internacionales con su tema Gangnam Style que tiene hasta este 16 de diciembre más de 3 400 millones de reproducciones.



Gangnam Style, recordado por su característico baile, superó en el año 2014 el promedio de vistas que YouTube podía manejar en ese entonces, obligando a la plataforma a optimizar su sistema para que los usuarios puedan seguir disfrutando del clip.

Video: YouTube, cuenta: officialpsy



El sexto lugar del listado lo tiene el tema Sorry del cantante estadounidense Justin Bieber. El tema fue parte de su disco 'Purpose' y fue difundido en YouTube el 22 de octubre del 2015 logrando más de 3 200 millones de reproducciones hasta este 16 de diciembre.



La canción que fue un éxito comercial solo fue reemplazado en los listados de los temas más populares por el tema Love Yourself, también de Justin Bieber.

Video: YouTube, cuenta: Justin Bieber



Sugar, el video que muestra a los integrantes de Maroon 5 apareciendo de sorpresa en algunos matrimonios celebrados en Los Ángeles el 6 de diciembre del 2014 al estilo del filme 'Wedding Crashers', ocupa el séptimo lugar del listado con más de 3 000 millones de reproducciones.



La canción fue presentada durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del 2015 y el emotivo video difundido el 14 de enero, un día después de que el tema estuvo disponible para descarga digital.

Video: YouTube, cuenta: Maroon 5



Más de 2 900 millones de reproducciones tiene el video musical del tema Roar de la cantante Katy Perry que se posicionó en el octavo lugar del listado de los videos más reproducidos de la década.



La canción también es recordada por haber sido utilizada como tema de campaña para la excandidata presidencial Hillary Clinton, la primera mujer nominada por un partido político mayor para la presidencia de Estados Unidos

Video: YouTube, cuenta: Katy Perry



El video del tema musical Counting Stars de OneRepublic cerrará la década con más de 2 800 millones de reproducciones en YouTube tras haber sido publicado el 31 de mayo del 2013 en la plataforma. Con ello se convierte en el noveno video más popular.



La canción que también es uno de los temas más exitosos de OneRepublic fue el tercer sencillo del tercer álbum de estudio de la agrupación 'Native' y lideró las listas Billboard de Estados Unidos, Canadá, Finlandia e Israel.

Video: YouTube, cuenta: OneRepublic

Finalmente, el cantante Ed Sheeran logró obtener un segundo espacio en el listado al alcanzar la décima posición con el clip de su tema Thinking Out Loud, difundido el 7 de octubre del 2014 y que suma más de 2 800 millones de reproducciones.



Thinking Out Loud que se alzó con el Grammy a la Canción del Año en el 2016 y se convirtió en el tercer sencillo del disco 'X' de Sheeran.

Video: YouTube, cuenta: Ed Sheeran