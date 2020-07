Videojuegos pensados para personas que tienen algún tipo de discapacidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los videojuegos también están pensados para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Este es el caso del videojuego The Last of Us parte II, que incorpora más de 60 funciones de accesibilidad orientadas a facilitar el juego a las personas con distintos tipos de discapacidad, tanto motoras, auditivas y de visión.

Este título del estudio Naughty Dog, que se lanzó para la consola PlayStation4, se desarrolló con la meta de que tantos aficionados como sea posible tengan la oportunidad de experimentar el juego.



En este juego, también se incluyen ayudas visuales, las cuales cuentan con elementos que permiten agrandar las zonas relevantes, a través del zoom. De igual manera, las personas con problemas de visión tienen una función de asistencia para la navegación con el fin de guiarles en la historia, así como un modo de escucha mejorado para encontrar enemigos.



Según Jaime Castro, ingeniero en Sistemas, los videojuegos ayudan en el desarrollo de habilidades y fomentan la integración social. Por esta razón, considera necesario integrar los juegos en el entorno de las personas con discapacidad y con movilidad reducida.

Otra de las plataformas apropiadas para desarrollar habilidades motoras en las personas con discapacidad intelectual, es el juego Lluvia de pelotas. Se trata de un programa de cooperación en el que el material necesario se compone de una red de voleibol, pelotas y ganas de diversión.



Actualmente, el sonido es uno de los grandes aliados de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Blind Legend, por ejemplo, es un videojuego que narra la historia de un caballero que pierde la visión durante el rapto de su esposa y a raíz de ello empieza una cruzada por rescatar a su hija. Para que la experiencia sea accesible, el juego se nutre de un potente apartado sonoro que hace que una persona no vidente pueda saber qué está ocurriendo en todo momento.



Así como existe Blind Legend, hay otros ejemplos como Museful que está pensando para disfrutar a ciegas.

El tacto y el oído son los sentidos permiten hacer realidad esta experiencia. Museful es, en realidad, un juego de video que no se parece a ningún otro. A través de la música y los sonidos, las personas se sumergen en una aventura, donde el reto será resolver rompecabezas musicales con los ojos cerrados, como una persona no vidente. Los sonidos y la música guían al usuario hasta que complete el rompecabezas.



Museful abre la puerta de los videojuegos a personas con diversidad funcional y visual y hace a los ‘gamers’ recapacitar sobre la heterogeneidad de la sociedad y los desafíos tecnológicos existentes.