Videojuegos tienen un gran éxito en series y películas

El éxito de taquilla y la popularidad que han adquirido las recientes películas y series inspiradas en videojuegos han convertido a estas en una nueva meca para la industria audiovisual. Una muestra de ello es la confirmación de la grabación de ‘The Last of Us’, que saltará de las consolas a la pantalla chica en un serial producido por HBO.

Las producciones de este tipo no son tan nuevas en la industria. En 1993, ‘Super Mario Bros.’ fue la primera en este formato en salir a la pantalla grande, sin embargo la crítica fue devastadora, al punto de reportar pérdidas por casi USD 20 millones. En Rotten Tomatoes, el filme se posicionó en el puesto 19 de las peores películas basadas en videojuegos.



Desde 1993 a la actualidad, 43 películas han sido estrenadas internacionalmente bajo este formato. Y, tal vez, este número ha dado madurez a un género que, en los últimos años y luego de grandes fracasos, ha cosechado éxitos en taquilla. Tan solo en el 2019, ‘Angry Birds 2’ y ‘Pokémon: Detective Pikachu’ recolectaron USD 587 millones y se posicionaron en el primer y segundo lugares de las mejores cintas de su tipo, de acuerdo con las calificaciones de los fanáticos.



La popularidad que han ganado estos filmes se ha sostenido este año. ‘Sonic’, que se estrenó en febrero, ha recaudado cerca de USD 300 millones en su primer mes en pantalla. Además, la cinta está en el tercer puesto de películas de su tipo preferidas por los espectadores.

Hasta el 2022, los estrenos internacionales de cine incluirán cinco películas inspiradas en videojuegos: ‘Monster Hunter’, ‘Mortal Kombat’, ‘Uncharted’, ‘Tomb Raider 2’ y ‘Minecraft’.



La popularidad de estas producciones también ha atrapado la atención de los productores de televisión. ‘The Witcher’, estrenada a finales del 2019, ha sido vista por 76 millones de personas, según el último reporte publicado por Net­flix. En comparación con la tercera temporada de ‘Stranger Things’, la historia de Geralt de Rivia sobrepasó a esta con más de 10 millones de visitas. Esto la ha convertido en uno de los mejores estrenos de una primera temporada en la televisión por ‘streaming’, por lo cual se aseguró la producción de la segunda temporada.

En el caso de ‘The Last of Us’, la serie justamente coincidirá con la problemática global en torno al covid-19. El videojuego de acción y terror se centra en la historia de una pandemia que se desata en Estados Unidos en el 2013, a causa de un hongo. Este, al entrar en contacto con los humanos a través de una mordida, los convierte en caníbales.



En el videojuego, Joel, quien pierde a parte de su familia al tratar de huir de la enfermedad, se encuentra con un grupo denominado Las Luciérnagas, que reúne a personas que rechazan la cuarentena debido a las imposiciones gubernamentales extremas.



Las Luciérnagas buscan a Joel para que ayude a escapar a Ellie, una joven que, a pesar de haber sido mordida hace varias semanas, no se convirtió en caníbal, por lo que representa una esperanza para encontrar el secreto de la inmunidad ante la devastadora enfermedad.