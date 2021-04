Videojuegos cercanos al fotorrealismo

Uno de los progresos más importantes en la industria de los videojuegos ha sido caminar hacia imágenes más impactantes o fotorrealistas. ‘Abandoned’, recientemente lanzado al mercado, es un título de supervivencia para PS5 que entra en esta dinámica de presentar escenarios y personajes muy cercanos a un entorno natural. Se trata de una experiencia de terror con gráficos que apuestan al estilo cinematográfico.

De acuerdo con los expertos, el videojuego todavía no es fotorrealista, pero roza este objetivo.



Strauss Zelnick, CEO de la desarrolladora Take Two, dice que es muy vistoso lo que se consigue ahora. A su criterio, el verdadero fotorrealismo llegará con las consolas que sigan a las Xbox Series X, S y PS5.



En el 2019, la empresa desarrolladora Epic Games mostró las capacidades técnicas del Unreal Engine 4, su motor gráfico para desarrollar vi­deojuegos más potentes.



A inicios de este 2021, la empresa presentó una vista previa de Unreal Engine 5. Se espera un lanzamiento completo este 2021. Quentin Staes-Polet, director general de la desarrolladora, asegura que la última versión buscará gráficos fotorrealistas.



Con la herramienta se pueden tomar activos 3D con calidad de cine 4K y llevarlos al motor para trabajarlos.



Un ejemplo claro es Fortnite, que apareció para PS5 y Xbox Series X funcionando en Unreal Engine 4, pero que a mediados del 2021 operará en la quinta versión del motor. Será el intento más avanzado de rozar la fotorrealidad por sus creadores.



La búsqueda del realismo absoluto de Epic Games se basa en una geometría de micropolígonos, denominada Nanitel, y una nueva iluminación global llamada Lumen. Estas proporcionan parajes casi no diferenciables de los escenarios más reales.



Phil Spencer, responsable de la división Xbox en Microsoft, recuerda que el fotorrealismo es esperado por los videojugadores hace años.

Para Spencer, hay escenas impactantes hoy en día, en las que el espectador tiene dificultad para notar diferencias con la realidad, pero la animación y la iluminación aún están lejos del fotorrealismo.



Blue Box Game Studios es la firma detrás de Abandoned, uno de los videojuegos más esperados del año. Foto: Captura

Según él, en las computadoras correrán primero los videojuegos fotorrealistas, pues su hardware evoluciona más rápido que el de las consolas. “Probablemente, en la siguiente década ya no haga falta ninguna de las dos porque los servicios de juegos en ‘streaming’ se encargarán del procesamiento. El usuario solo recibirá la señal de video”, dice Spencer.



En la actualidad hay videojuegos que si bien no son aún fotorrealistas, se muestran pocos escalones atrás gracias a la llegada de las nuevas consolas. Entre los que aparecieron en el último año está Half Life: Alyx, para PC. Está renderizado en dos pantallas, una dedicada a cada ojo.



Otro juego que roza el fotorrealismo es Microsoft Flight Simulator, que brinda la sensación real de pilotar un avión, según corroboran pilotos activos. El interior de las cabinas se ha recreado al extremo. El modelado externo de las aeronaves, las diferentes localizaciones y aeropuertos se ven reales. La calidad del renderizado del cielo y de las nubes hace olvidar que se trata de un videojuego.



Assetto Corsa se anuncia como la simulación de carreras definitiva, diseñada con énfasis en una experiencia de competencia realista. Incluye un enfoque en gráficos muy creíbles, con potentes efectos virtuales.



Por otro lado, con Battlefield 1, los desarrolladores se propusieron crear una experiencia de la Primera Guerra Mundial realista e impresionante para los jugadores. Imágenes históricamente precisas de la Gran Guerra se recrean en una serie de mapas que ofrecen una experiencia muy realista.



Asimismo, Sacrificio Hellblade Senuas es un videojuego de acción y aventuras que incluye valores de producción de alta calidad, con una historia atractiva y mecánicas de combate de clase Ninja. Ambientada en la era vikinga, la narración se centra en un guerrero celta en una búsqueda para luchar por el alma de su amante muerta. Los gráficos son uno de los aspectos más destacados.



Metal Gear Solid V: The Phantom Pain es el lanzamiento más reciente de la franquicia ganadora de varios premios para los editores. Al desarrollar este videojuego, la productora Konami prometió gráficos fotorrealistas, un diseño de juego reflexivo y una verdadera producción de títulos de nueva generación.