Videojuegos cargados de acción para celulares y tablets

El mundo del videojuego móvil sigue creciendo año a año. Para este agosto del 2020 hay algunas sorpresas de juegos de video tanto para celulares como para tablets. Uno de los videojuegos para celulares que serán lanzados en agosto es ‘Legends of Runeterra’.

Se trata de un juego de cartas a escala mundial. Con el objetivo de competir con rivales como Hearthstone, la propuesta consigue enganchar desde el primer momento con una mecánica de juego compleja, pero divertida.



También está el programa ‘The Seven Deadly Sins, Grand Cross’ que trata de trasladar lo visto en el anime apostando todo por el apartado gráfico. Se trata de una de las propuestas más cuidadas del año, un apartado visual de calidad para un RPG a nivel de las expectativas.



El juego permitirá realizar combates por turnos, en los que el usuario podrá escoger distintas cartas de habilidad para atacar, defender y lanzar distintos hechizos. El juego cuenta con numerosas cinemáticas y diálogos con los que sumergirnos en la historia, pero el punto fuerte de’ The Seven Deadly Sins: Grand Cross’ está en los combates.



En estos enfrentamientos por turnos, los usuarios podrán hacer uso de las distintas habilidades de cada uno de nuestros personajes en base a un divertido sistema de cartas. Se podrá fusionar las cartas para realizar más daño o acumular energía para poder los ataques finales. Según la página NetMarble, el usuario no solo avanzará en la interesante historia del juego a través del modo principal, sino que podrá unirse a un amigo para disfrutar del modo cooperativo. Además, tendrá que derrotar a multitud de demonios en un tiempo límite para poder vencer.



Otro de los juegos para tablets es ‘Dragon Quest of the Stars’. Uno de sus principales atractivos es que, como en toda entrega de Dragon Quest, los personajes están diseñados por el famoso dibujante de manga japonés Akira Toriyama. El juego se basa en una estrategia de lucha automática en la que cada turno tendrá que combinar las distintas habilidades de los personajes. Esta es una propuesta que se puede disfrutar de forma gratuita, aunque tiene micropagos.