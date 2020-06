El videojuego Fortnite elimina las patrullas de policía por las protestas antirracistas

LEA TAMBIÉN

Los creadores de Fortnite eliminaron los vehículos policiales del popular videojuego por las preocupaciones sobre las continuas protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en Estados Unidos, informó el domingo 21 de junio de 2020 The Wall Street Journal.

Fortnite recrea un mundo virtual donde los usuarios deben sobrevivir buscando armas y recursos mientras eliminan a los competidores, y es uno de los videojuegos más jugados del mundo, con cientos de millones de usuarios.



El juego lanzó una actualización la semana pasada en la que no había coches de policía, informó el diario estadounidense, que citó a una persona cercana al desarrollo del título.



“No diría que es una declaración política”, dijo esta persona al Wall Street Journal. “Creo que solo somos sensibles a los problemas que enfrentan muchas personas de nuestra audiencia”.



La firma creadora de Fortnite, Epic Games, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AFP .



En la versión anterior del mundo virtual había patrullas policiales, que ya no se pueden ver en la nueva versión, dijo el sitio de noticias de juegos Kotaku, un detalle del que varios jugadores se percataron y comentaron en las redes sociales.



El comportamiento de las fuerzas del orden público en Estados Unidos está siendo fuertemente cuestionado después del asesinato bajo custodia policial de George Floyd, un ciudadano negro desarmado que suplicaba por su vida mientras un oficial de policía blanco le hincaba su rodilla en el cuello durante casi nueve minutos.



El incidente provocó protestas contra el racismo y la violencia policial en todo Estados Unidos, replicándose más allá de sus fronteras, y muchas empresas, incluidas las compañías de videojuegos, han manifestado su apoyo al movimiento Black Lives Matter.

El gigante de los juegos Electronic Arts, que posee los populares títulos Need for Speed, FIFA y Battlefield, se comprometió a dar USD 1 millón a organizaciones que luchan contra el racismo y la discriminación, y además prometió tomar medidas contra comportamientos de odio en sus plataformas de juegos en línea.