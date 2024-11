Un impactante video que circula en redes sociales muestra a un hombre saltando de una montaña rusa en pleno movimiento en el parque Castles N’ Coasters, ubicado en Phoenix, Arizona (Estados Unidos). El incidente ocurrió el domingo 24 de noviembre de 2024, cuando la barra de seguridad del asiento del hombre se desbloqueó poco antes de que el vehículo descendiera en picada.

El hombre, quien celebraba el cumpleaños de su sobrina en el parque, decidió montar la atracción conocida como “Desert Storm”. Esta montaña rusa es conocida por sus emocionantes bucles que dejan a los pasajeros completamente cabeza abajo.

Según contó a ‘NBC’, fue al inicio del recorrido cuando identificó el problema con la barra de seguridad. “Empezamos a subir y se oye el clic de la cadena, el sonido normal de una montaña rusa”, relató.

Sin embargo, poco después escuchó un sonido diferente. “Llegamos casi a la cima y escuché un clic diferente al sonido de la cadena que nos levantaba, así que revisé mi barra de seguridad una vez más y se desbloqueó”.

WATCH: Terrifying moments at a Phoenix amusement park caught on camera as a rider's safety harness disengages and he has only moments to jump off. @NicoleK_Fox10 has the exclusive story tonight at 9.@FOX10Phoenix pic.twitter.com/Nna7e9LGJ0