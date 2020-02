Video de Luisito Comunica captó a hombre grabando debajo de la falda de una mujer en México

LEA TAMBIÉN

Con un video publicado el pasado 18 de febrero del 2020, el YouTuber mexicano Luis Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, denunció lo que él llamó un "acto de perversión" que fue captado por su cámara mientras recorría las calles de Ciudad de México en bicicleta.

El inesperado evento ocurrió cuando el YouTuber se detuvo en el Centro Histórico de México para grabar un video de la ciudad y la gente en modo 360. Al reconocerlo, un grupo de personas se le acercó para tomarse fotos y ser parte del clip. En ese momento, según denuncia Villar, ocurrieron los hechos.



"Quedó documentado algo que yo creo que a nadie nos gusta ver, pero desafortunadamente pasa muchísimo y es solamente una muestra de lo cotidiano que son estos hechos y que es este tipo de comportamiento", dice el YouTuber al inicio del clip.



Las imágenes de Villar muestran cómo, en medio de la aglomeración, un hombre tenía su teléfono celular guardado en una mochila y acerca esta a la falda de la víctima.

Luisito Comunica se refirió en un segundo clip al acoso sexual que quedó registrado en uno de sus videos. Foto: captura.

"Nadie guarda su teléfono celular así", asegura el YouTuber quien añade que el hombre está "constantemente viendo hacia abajo y está como grabando. Todo apunta a que el hombre se acercó a la chica para grabar debajo de su falda".



Villar no supo lo que había grabado sino hasta después de que difundió el video de su paso por Ciudad de México el 17 de febrero del 2020.Entonces, usuarios de redes sociales le hicieron notar lo que sucedía en las imágenes.



"¿Ya vieron el nuevo video de Luisito Comunica? Desde el minuto 7:13 se ve como el cerdo de la camisa morada viene persiguiendo a la chica de chaqueta jean y desde ahí se ve como acomoda su mochila para grabarle bajo la falda, que p... asco", escribió en Twitter una usuaria identificada como Cici. En redes se inició una campaña para encontrar al hombre. "Si lo conocen denuncien y niñas, tengan cuidado con estos maníacos", escribió otro

¿Ya vieron el nuevo vídeo de Luisito Comunica? Desde el minuto 7:13 se

ve como el cerdo de camisa morada viene persiguiendo a la chica de chaqueta jean y desde ahí se ve como acomoda su mochila para grabarle bajo la falda, que puto asco. pic.twitter.com/bjYc7Q4G8b — Cici💚 (@bleundalica) February 18, 2020

El YouTuber no ha eliminado de su canal de YouTube el primer video, titulado 'Un día entero conmigo en realidad virtual' y hasta este 21 de febrero del 2020 tiene más de 6,3 millones de y 340 000 ‘me gusta’.

Video: YouTube, cuenta: Luisito Comunica





En el segundo video, que hasta este 21 de febrero suma más de 6,4 millones de reproducciones y más de 694 000 'me gusta' el YouTuber manifestó que "cuando me señalaron de este suceso, yo la verdad no me había dado cuenta". En el clip, Villar también hace referencia a los comentarios que le dejaron en el primer video y se refiere especialmente a unos en el que los usuarios escribieron que las mujeres deberían cuidar su vestimenta.



Al respecto, el YouTuber expresó que esto no era la realidad. "Todos podemos vestirnos como queramos. El hecho de que existan este tipo de pervertidos no es su culpa", señaló. "La realidad es que esto es solamente la punta del iceberg de un problema muy grave y de muchas cosas tan feas que están pasando en contra de las mujeres", añade.

Video: YouTube, cuenta: Luisito Comunica





México, país de donde es oriundo este popular YouTuber, vive una crisis de violencia de género. En promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres en el país. El clip de Luisito Comunica fue difundido en medio de una ola de protestas que exigen justicia por las muertes de Fátima, una niña de siete años que fue torturada y abusada sexualmente, y de Ingrid Escamilla, asesinada y descuartizada por su pareja frente a su hijo.



El YouTuber invitó a las mujeres a denunciar si en algún punto llegan a sentirse acosadas o a tener miedo. "Creo que el tema de la violencia contra mujeres no es preocupación de las mujeres únicamente, es preocupación de todos. Todos podemos hacer algo aunque sea mínimo por evitar que cosas tan feas sigan pasando".