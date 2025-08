Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México‘ y actual conductora del mismo reality, fue víctima de violencia digital tras la filtración no consentida de un video íntimo.

El material, en el que aparece en una situación privada con un hombre, fue publicado brevemente en su cuenta de Instagram la madrugada del 3 de agosto de 2025, y luego replicado por usuarios en otras plataformas.

Más noticias

Según confirmó la propia Wendy, la causa de la filtración fue el robo y hackeo de su teléfono celular, ocurrido días antes, cuando fue asaltada junto a su equipo en una carretera rumbo a León, Guanajuato. Durante el asalto, los delincuentes se llevaron varios dispositivos, lo que habría facilitado el acceso a contenido privado.

La influencer y conductora ya había advertido a su equipo y a medios de comunicación sobre la posibilidad de que material sensible fuera difundido, y tomó medidas preventivas, como la contratación de seguridad privada en la Ciudad de México.

La reacción de Wendy Guevara por la revelación de video íntimo

Frente al escándalo, Wendy reaccionó con serenidad y firmeza. Afirmó que no tomará acciones legales, que no permitirá que el hecho la afecte personal ni profesionalmente, y que continuará enfocada en su trabajo.

“Si se lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí?”, dijo, añadiendo: “Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad”.

Durante una transmisión del reality, informó a sus compañeros sobre la situación y recibió muestras de apoyo y comprensión. En el medio, comentaron, este tipo de filtraciones no son casos aislados, y su entorno se solidarizó sin emitir juicios.

Dice un artículo de Xewt12 que, en un video reciente publicado en sus redes, Wendy restó importancia al escándalo y se mostró firme ante la opinión pública. “La gente ya me conoce, no tengo por qué esconderme (…). No voy a gastar mi energía en eso, yo sigo trabajando”, afirmó.

Wendy también aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la exposición mediática y la crueldad en redes. Aseguró que no es la primera vez que pasa por dificultades, recordando incluso cuando fue víctima de robo junto a sus amigas. “Que piensen lo que quieran, yo sigo siendo yo”, finalizó según el medio.

El caso de Wendy Guevara se suma a una larga lista de figuras públicas víctimas de la filtración de material íntimo, una forma de violencia digital que vulnera derechos y expone los vacíos legales en la protección de datos personales.

Por ahora, Wendy ha optado por mantener su postura desafiante y evitar el desgaste legal, priorizando su bienestar y sus proyectos profesionales.

Revelan identidad del hombre en video íntimo de Wendy Guevara

Tras la filtración del video íntimo de Wendy Guevara, publicado sin su consentimiento en su cuenta de Instagram, ya se conoce la identidad del hombre que aparece con ella en el material. Así señala un artículo del sitio AM.

Se trata de Abraham Medina, un bailarín exótico, dice el portal.

Te recomendamos