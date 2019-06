Video de hombre jalando a un perro desde su auto se vuelve viral

LEA TAMBIÉN

“¡Por favor, ¿no ves que él también siente?”, dice una mujer. Indignada, trata de ayudar a un perro pastor alemán que, a través de una cadena, es obligado a caminar sujetado a un vehículo. El dueño, visiblemente molesto, le dice: “Súbete a tu camioneta y sigue tu camino”.

El incidente se registró en un video compartido por Pilar Lozano, diputada federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de México. El clip se viralizó desde el miércoles 5 de junio del 2019 y levantó un debate en redes sociales sobre el maltrato animal.

En el video, que dura más de un minuto, se observa cómo un grupo de mujeres corta el tráfico para pedirle al copiloto de una camioneta roja que libere al can. El animal luce cansado y desorientado. “Me imagino que lo quieres, ¿por qué lo tratas así?”, le reclama una de las mujeres. El hombre le pide que regrese a su vehículo.



Pronto, las mujeres se dan cuenta que en el interior del auto hay tres personas más. “¿Eso es lo que les quieres enseñar a tus hijas?. Desde lejos los venimos viendo ¡No tengas perros si los vas a tratar así”, le increpan. La conductora del vehículo ríe, mientras el copiloto trata de ocultarse de la cámara. Y luego añade: “Es mi problema, no es su problema, por favor váyanse”. Al final del clip, el hombre baja de la camioneta, sujeta al can y dice: “¿Cómo lo voy a subir”.

Como médico veterinario les digo que sacar a “pasear” así al perro es maltrato animal 😡



Sucedió hoy en Circuito Fuentes del Pedregal #Tlalpan #CDMX. Confío en que las autoridades actúen. Placas PYP9506 del Edomex @SSP_CDMX @SEDEMA_CDMX @PAOTmx



pic.twitter.com/10eETKZc6p — Pilar Lozano Mac Donald (@Pilarlozanomd) 5 de junio de 2019

La publicación de Lozano, quien además de ser diputada es presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, precisa que el incidente se habría generado en el sector Circuito Fuentes de Pedregal, ubicado en Ciudad de México. Ella condenó el hecho y dijo “como médico veterinario les digo que sacar a ‘pasear’ así al perro es maltrato animal”.



Decenas de habitantes mexicanos respaldaron la opinión de Lozano en Twitter y pidieron a las autoridades local tomar medidas frente a lo que vivió el can. El usuario @juanfractal22 comentó: “yo tengo un pastor alemán y me hace sentir triste e indignado este maltrato. ¿Cómo le pueden hacer eso y estar tan tranquilos”. La cuenta @juan_okie dijo: “hacer esto debería ser un delito. Ni en México ni en cualquier parte del mundo debería permitirse”.



En México, se puede denunciar el maltrato animal con la Brigada de Vigilancia Animal que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México. La institución, según su página web, tiene el deber de “rescatar, curar y poner en adopción a perros en peligro”.