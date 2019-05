Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony sorprende en video de YouTube

LEA TAMBIÉN

Sin duda, una nueva estrella se vislumbra ante las cámaras. Se trata de Emme Anthony, la hija de los cantantes Jennifer Lopez y Marc Anthony, quien se ha convertido en un fenómeno viral después de que un video registrara la interpretación que hizo la pequeña, de forma improvisada, durante un ensayo previo al showcase, que JLo ofreció para el programa Today Show el sábado 11 de mayo del 2019.

La niña, de 11 años, demostró el talento que heredó de sus padres al cantar el éxito musical If it ain't you de Alicia Keys, con el acompañamiento de un músico en el piano. En el clip se observa cómo al terminar su interpretación, Emme recibe el aplauso del equipo de colaboración de la reina del Bronx y un abrazo de su madre.

Video: YouTube Canal: Jennifer Lopez



"Deberías aparecer en una parte de mi nuevo tour", dijo JLo orgullosa de la voz de su hija. De inmediato, la niña asintió y la artista continuó: "lo tendremos en cuenta". Lopez celebra 50 años con la gira It’s my party prevista para los meses de junio y julio en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.



El video fue compartido en el canal de la artista estadounidense en la plataforma de YouTube. Hasta las 18:00 de este miércoles 15 de mayo del 2019, el clip contaba con más de dos millones seiscientas visitas. Los usuarios escribieron comentarios que superaron los mil mensajes. En los textos se podía leer frases de halagos a la actuación de la pequeña.



Emme Anthony demostró anteriormente su talento para el baile en el video Limitless from the Movie Second Act. El clip cuenta con más de 6 millones de reproducciones en YouTube.