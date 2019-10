Sweet Child O' Mine, el videoclip de los años 80 de mayor éxito en YouTube

LEA TAMBIÉN

Sweet Child O'Mine, de Guns N' Roses, se ha convertido en el primer videoclip de los años 80 que supera oficialmente los 1 000 millones de reproducciones en YouTube, según un comunicado de la plataforma, que señala que dicha pieza recibe una media de 590 000 visionados diarios.

El tema prosigue la estela de éxito que ya marcó en el momento de su publicación como parte del mítico disco 'Appetite For Destruction' (1987), que se convirtió en el debut más vendido de la historia de EE.UU. y despachó 30 millones de copias en todo el mundo.



Además, amplía la leyenda de Guns N' Roses dentro de YouTube, ya que su canción November Rain, de 1992, ostenta el récord del primer video en superar los 1 000 millones de reproducciones, hazaña que cosechó en 2018.



Parte de este tirón lo explica el granero de seguidores de la banda californiana en la plataforma, donde actualmente su canal oficial posee 6,7 millones de suscriptores y es objeto de una media de 3,1 millones de visionados diarios.

Video: YouTube, cuenta: Guns N' Roses





Según cifras de YouTube, el grupo han superado solo en este año las 895 millones de reproducciones, especialmente en EE.UU. (163 millones), Brasil (117 millones), México (112 millones), Argentina (48 millones) y Colombia (37 millones).



Como conclusión, estas cifras los sitúan entre los 200 artistas más vistos en 2019, tanto en EE.UU. como en el resto del mundo.



Fue en 2016 cuando los miembros fundadores Axl Rose, Duff McKagan y Slash volvieron a reunirse después de 23 años separados en la gira Not in this Lifetime, cosechando un éxito en taquilla sin precedentes. De hecho, con más de USD 563 millones, figura en el tercer puesto de las más recaudadoras de la historia.