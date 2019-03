Video viral muestra un gato que se ‘niega’ a cazar a un ratón y lo convierte en su ‘mejor amigo’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un pequeño roedor gris trata de escapar de un gato. Corre, trata de subir unas gradas pero una persona no se lo permite. Entonces, el ratón decide enfrentarlo pero el felino no se inmuta, solo lo mira. No tiene intención de atacarlo.

El curioso encuentro entre los animales quedó grabado en un corto clip que se registró en Argentina y que ‘enterneció’ a los usuarios de Facebook desde que se publicó, el pasado lunes 18 de marzo del 2019.

El audiovisual, que dura más de un minuto, también muestra cómo un gato -de colores negro, café y blanco- deja que el ratón suba a su espalda rápidamente, sin reaccionar. El roedor cae, pero después regresa nuevamente y se posa sobre él.



El felino, en cambio, no da un solo paso y mantiene el equilibrio para que su nuevo ‘compañero’ no caiga. En la misma escena, las personas que graban el video tratan de huir del roedor.

Hasta este lunes 25 de marzo del 2019, el video supera los 34 millones de reproducciones en las redes sociales. En las distintas plataformas se ha compartido más de 129 00 veces y ha recibido cerca de 7 500 comentarios.



La usuaria Shoe Zagan, por ejemplo, reflexionó sobre el encuentro, pues considera que los gatos no solo viven para cazar. “¿Qué esperaban de él?El ratón podría haberlo mordido, pero tampoco lo hizo. Los dos actúan sin violencia, no se explican lo que está pasando”, dijo.

Daniel Rodríguez, en cambio, comentó que “en el video, el ratón parece tener más miedo de los humanos que del gato, por eso se refugia en él”.