Unos 50 000 años de vida sana 'perdida' en Países Bajos por culpa del covid-19

Al menos 50 000 años de vida sana se 'perdieron' a largo plazo a causa de los aplazamientos y cancelaciones de citas médicas durante la primera ola de coronavirus en Países Bajos, que dejó a los pacientes sin los beneficios sanitarios de tratamientos regulares, según un estudio publicado este martes 15 de diciembre de 2020 por el Instituto de Salud Pública (RIVM).

La estimación del efecto de la reducción en la atención regular entre marzo y agosto en los hospitales, médicos de cabecera y otras instituciones sanitarias no indica el número de muertes oficiales, sino un cálculo de años de vida que se perderán debido a muertes prematuras y a la reducción de la calidad de vida por no haber recibido los beneficios para la salud que producen los tratamientos médicos.



Los 50 000 años de vida sana que se calcula se perderán a largo plazo son más un efecto de la reducción en la calidad de vida que de las posibles muertes prematuras, asegura el RIVM.



En un informe titulado “el impacto de la primera ola de covid-19 en la atención regular y la salud”, el RIVM explica que la mayoría de los años de vida saludable perdidos son resultado de tratamientos no realizados (un 30 por ciento) dentro de las especialidades de oftalmología y ortopedia, como las cirugías de cataratas, rodilla y cadera.



“La pérdida total de salud dentro de la atención médica especializada será ciertamente mayor que las cifras indicadas, pero no debe extenderse directamente al 70 por ciento de la atención hospitalaria que no se incluyó en el estudio, y que requiere investigación adicional”, subraya el Instituto.



Durante la primera ola muchos pacientes tuvieron que lidiar con aplazamientos de citas y tratamientos, mientras que otros los cancelaron por iniciativa propia por temor a contagiarse o por miedo a cargar la atención médica, ya saturada por los pacientes enfermos de covid-19.

La atención sanitaria regular en Países Bajos vuelve a estar bajo presión debido al disparo de contagios de coronavirus a unos 10 000 por día, lo que ha obligado ayer al Gobierno neerlandés a declarar, por primera vez desde marzo, un confinamiento total de la población, con el cierre de toda la actividad no esencial y las clases presenciales en los colegios hasta el 19 de enero.