La vida detrás de los pioneros de Internet en 'El Boom de Silicon Valley'

La historia de tres empresas y sus fundadores que cambiaron la historia de la Internet para siempre son retratadas en ‘El boom de Silicon Valley’. En la nueva serie de National Geographic, las entrevistas con los verdaderos protagonistas se integran a un drama guionizado, en seis capítulos que se transmiten los domingos a las 21:00, por NatGeo.

El actor Steve Zahn, que interpreta a Michael Fenne, fundador de Pixelon, empresa de ‘streaming’ de video, compartió su experiencia durante la producción.



¿Qué opina sobre el ‘boom’ de la Internet en la década de los 90?

Internet es posiblemente el invento más importante de la humanidad, junto con el tren, el automóvil y la rueda. Ha cambiado todo. Desde cómo hacemos negocios hasta cómo conversamos, todo ha cambiado. Todo sucedió en este valle y creció de la noche a la mañana.



¿Sabía algo sobre Michael Fenne y qué cambió cuando empezó a prepararse para el papel?

Aquí hay un tipo que nadie conoce y con el que podría tomarme algunas libertades, y el guion también se tomó muchas libertades al contar su historia. A veces, como actor, te enganchas a algo realmente simple y fue solo ver su imagen y escucharlo hablar, eso fue suficiente para mí. No he estado en contacto con él antes, durante o después.



En una entrevista dijo que Silicon Valley es como Hollywood para la tecnología. ¿Todavía piensa de esa manera?

Mi opinión al respecto es muy ingenua. Yo nunca he estado allí y es una opinión tan buena como la de cualquiera que no haya estado allí. Sé que ese lugar solo era tierra de cultivo en los años 80 y luego, de la noche a la mañana, creció hasta ser el valle más caro de Estados Unidos. Es el Hollywood de Internet. Es el centro donde todo sucede en el mundo de la tecnología.



¿Por qué cree que hoy es importante conocer esta historia?

Creo que lo damos por sentado. Miramos esta cosa como si siempre estuviera ahí. Una vez más, todo ha cambiado y sucedió tan rápido y sigue ocurriendo tan rápido que todavía no lo hemos asimilado. Es interesante verlo desde un ángulo diferente, desde sus inventores en lugar de a los usuarios. Dentro de 10 páginas estaba absorto y tenía que estar en esto. Cuando me lo propusieron, pensé que sonaba un poco aburrido, para ser sincero, sin embargo, luego fue sorprendente y pensé que estaba escrito de manera brillante.



¿Qué opina sobre el formato del programa, que combina escenas guionizadas con un segmento documental?

Me pareció fascinante. Era consciente de que el mundo que estaba creando en mi historia tenía que encajar en el tono del espectáculo. Hemos roto todas las reglas de cine. Nos dirigimos a la cámara. De la nada es una danza interpretada. En cierto modo, adquiere un estilo propio, y cuando se rompen las reglas es como que se hace más fácil.



¿Cómo describe la trayectoria del personaje en la serie?

En la serie, Michael Fenne es un tipo que ha tenido éxito hasta el punto en que se hizo tan grande que la gente comenzó a prestarle atención y fue entonces cuando ocurrió su caída, porque comenzó a ser reconocido y comenzó a volverse paranoico, que en parte se debe porque era buscado por el FBI. Eso es algo que revela un poco, pero no lo descubres hasta más tarde, aunque no es difícil darse cuenta de que es simplemente una persona astuta, pero no completamente honesta.



¿Cómo cree que cambiará la relación con la Internet en el futuro?

Al mirar hacia atrás, creo que estamos mirando hacia adelante. Por un lado Internet hizo las cosas más fáciles, pero cuando el péndulo osciló hacia el otro lado, hay gente que empieza a aprovecharse de otras. Pero hay esperanza porque hay gente tratando de resolverlo.