¿Puede haber vida en el interior profundo de Marte?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Marte carece de una atmósfera que permita agua líquida en su superficies, pero las regiones más cálidas y presurizadas del subsuelo podrían permitir la química de la vida en agua líquida.

Un estudio realizado por científico italianos y publicado en la revista Nature concluyó que hace miles de millones de años, Marte contaba con ríos y mares, pero la atmósfera del planeta adelgazó y se enfrió, los cuerpos de agua se evaporaron y el planeta quedó convertido en un desierto.



En la investigación se analizaron zonas cercanas a los polos del planeta rojo y ahí encontraron evidencia de la posible existencia de agua líquida en el fondo del planeta.



La investigación analiza el "espesor" de la región del subsuelo, donde el agua y la vida podrían existir en principio, de los objetos rocosos cercanos, y si las altas presiones en ellos podrían descartar la vida por completo.



Otra investigación, dirigida por los científicos del Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian Avi Loeb y Manasvi Lingam,

descubrió que el límite de material biológico "podría ser un pequeño porcentaje del de la biosfera del subsuelo de la Tierra y mil veces más pequeño que la biomasa global de la Tierra", dijo Loeb, y agregó que los criófilos, organismos que prosperan en ambientes extremadamente fríos, no solo podrían sobrevivir potencialmente, sino también multiplicarse, en cuerpos rocosos aparentemente sin vida.



"Los organismos extremófilos son capaces de crecer y reproducirse a bajas temperaturas bajo cero. Se encuentran en lugares que son permanentemente fríos en la Tierra, como las regiones polares y el mar profundo, y también pueden existen en la Luna o Marte", declaró en un comunicado.



En cuanto a la búsqueda de vida en el subsuelo de Marte, los investigadores señalan que no será fácil, ya que requiere criterios de búsqueda y maquinaria que aún no está en uso en ninguno de los cuerpos vecinos.