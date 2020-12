Así es la vida en la ciudad que debe pasar 40 días en total oscuridad

La ciudad rusa de Murmansk es una de las que experimenta el fenómeno natural conocido como ‘la noche polar’, que ocurre en los territorios que se encuentran ubicados por encima de la zona denominada como Círculo Polar Ártico.

Esto sucede debido a que la inclinación de la tierra, durante ese periodo, provoca que esas ciudades den la espalda al sol, por lo que no reciben luz.



Murmansk, con alrededor de 315 000 habitantes, es la ciudad más grande de esa zona y la que vive en oscuridad por una mayor cantidad de tiempo.



No obstante, hay otras ciudades como Norilsk, en Rusia, Sisimiut, en Groenlandia, y Barrow, en Estados Unidos, que también tienen una larga temporada a oscuras, de mínimo 24 horas.



La vida en Murmansk



Durante los 40 días la temperatura en la ciudad oscila entre -10 y -5 grados celsius.



Las rutinas de sus habitantes se ven alteradas durante esta temporada. Por ejemplo, los colegios, jardines infantiles y demás instituciones educativas empiezan sus clases más tarde y la jornada es más corta, según detalla el medio ‘Russia Beyond’.



También, los niños más pequeños reciben vitamina D (para sustituir la falta de sol) y realizan actividades para adaptarse a ‘la noche polar’.



Uno de los beneficios que obtienen los residentes es que no deben pagar la factura de energía eléctrica por más de un mes. Además, esta época permite ver con mayor facilidad uno de los espectáculos naturales más impresionantes: las auroras boreales.





No obstante, sus ciudadanos no se sienten particularmente emocionados por la llegada de esta época.



“A nadie le gusta la noche polar, cuando está oscuro se quiere dormir todo el tiempo. De todas formas, en un día polar no se podrá dormir hasta por la mañana. Y en general, poco a poco, te acostumbras. Una persona puede acostumbrarse a todo”, dijo una de las habitantes al medio ruso.



Asimismo, la falta de luz, el mal clima y las bajas temperaturas afectan la salud de los ciudadanos.



“Los problemas más comunes en esta época del año son trastornos del sueño, mal humor, emociones negativas. Los médicos pueden ofrecer terapia con vitaminas, con luz o incluso con arte. En casos más difíciles, puede haber antidepresivos o pastillas para dormir, pero la mayoría de la gente se las arregla”, dijo Marina Pechenkina, doctora de una de las clínicas de la ciudad al programa radial ‘The World’.



El 11 de enero, cuando termina el fenómeno, los ciudadanos celebran ‘La fiesta del sol’ con comida típica rusa y conciertos en toda la ciudad.