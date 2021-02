La vida de Angus Jones, el actor de 'Two and a Half Men' que se convirtió en el  adolescente mejor pagado del mundo

Con apenas 9 años, el actor Angus Jones ya había participado en series y películas, sin embargo, su papel como Jake Harper en la serie 'Two and a Half Men', marcó no solo su carrera sino su vida.

La comedia se convirtió en una de las más exitosas de todos los tiempos con 15 millones de espectadores. La trama gira en torno la convivencia de dos hermanos (interpretados por Charlie Sheen y Jon Cryer) con personalidades totalmente opuestas, y el hijo de uno de ellos, que se siente a gusto con la vida desordenada que lleva su tío.



Ahora, con 27 años, Jones vive alejado de las cámaras y set de grabación.



Cuando interpretó a Jake, el actor tenía solo nueve años, la primera aparición en la serie fue en septiembre de 2003.



Antes, ya había participado en la película 'Simp', cuando tenía seis años. A los ocho actuó en las series 'See spot Run', 'ER' y 'The Rookie', pero sus personajes no captaron la atención, sin embargo, con su papel en 'Two and a Half Men' empezó su éxito laboral, pero también un debate emocional que lo abrumó.



De acuerdo con información de Infobae, cuando Angus tenía 5 años, sus padres comenzaron a llevarlo a diferentes castings en Los Ángeles hasta que logró quedar en uno para un comercial.



Pero ese en realidad no era su sueño. En varias entrevistas ha declarado que todo se trató de una iniciativa que tuvo su mamá, que vio en Angus a un futuro artista porque imitaba escenas que veía en televisión y se aprendía los diálogos que miraba.



Tras una intensa búsqueda, en 2001 el director y productor David Arquette lo convocó para uno de los personajes principales de 'See Spot Run' y de ahí saltó a la famosa serie. El medio señala que firmó para las dos primeras temporadas un total de 26 episodios por los que recibiría USD 7,8 millones. convirtiéndose en el adolescente mejor pagado de Estados Unidos.



Para la tercera y cuarta entrega su sueldo fue de USD 350 000 por capítulo, con los que superó los USD 8 millones de ganancia y cuando cumplió 17 años se convirtió en el adolescente mejor pagado de todos los tiempos, según People With Money.



Junto con el dinero, su fama iba en aumento pero su vida privada desaparecía. En una entrevista dijo que no podía salir a la calle y que no lograba disfrutar de un paseo con sus padres por el acoso de los fanáticos.



En 2014, una vez finalizada la décima temporada optó por alejarse del éxito y de la exposición. La información menciona que en parte su partida fue por el alejamiento de su mentor, Charlie Sheen (que fue reemplazó Ashton Kutcher), quien más lo cuidaba en los sets de grabación.



Para ese entonces ya se hablaba de un cambio en su pensamiento. Dos años atrás, en 2012, a través de un video que publicó en YouTube, Jones sorprendió al pedir a los seguidores de 'Two and a Half Men' que dejen de ver la serie: "Dejen de llenar sus cabezas de inmundicia". "No se puede ser una persona temerosa del Dios verdadero y estar al mismo tiempo en un programa de televisión como ' Two and a Half Men'. "No estoy de acuerdo con lo que estoy aprendiendo, lo que dice la Biblia, y estar en ese programa de televisión", dijo.



Jones también argumentó su necesidad de recuperar la vida. Cuando se alejó de las cámaras empezó sus estudios en una universidad de Colorado y dedicó tiempo a sus amigos, recorriendo el mundo con ellos como sus invitados especiales. Cuando se retiró, todavía en plena adolescencia, tenía USD 15 millones en su cuenta bancaria, según el medio argentino.



Angus además habló sobre las presiones que tenía y de todo lo que tuvo que pasar en una edad en la que le arrebataron la infancia. “Crecí bajo la mirada de millones de ojos. Por ahora no quiero más eso. Necesito mi privacidad, poder disfrutar de mis amigos, viajar, hacer cosas que nunca hice”, comentó en sus redes sociales.



Después de salir del mundo de la fama, Jones se involucró en su vida religiosa después de creer que se había salvado de un grave accidente por designios del Señor. Allí empezó a predicar y fue bautizado.



Sobre su vida sentimental, Angus se habría casado en secreto. Según publicó el Washington Daily News, fue visto con una alianza.



Además de la predicación, le dedica su tiempo a trabajar en la productora Tonita, que inauguró en 2016 junto con Justin Combs, hijo del rapero Diddy Combs.



Desde que se alejó de las cámaras, el actor a afirmado que nada ni nadie lo desvía del camino de Dios y sigue participando de las reuniones en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.



En la actualidad, con 27 años, y pese a los constantes ofrecimientos, Jones no quiere saber nada con volver a actuar. “No miro el futuro, tan solo avanzo”, ha mencionado.