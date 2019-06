Actriz relata cómo Allison Mack la reclutó en la secta Nxivm

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El relato de Nicole (nombre protegido), de 31 años, es desgarrador. Esta actriz californiana, desentraña en primera persona cómo Allison Mack, exestrella de la serie ‘Smallville’, la introdujo en el grupo de culto Nxivm, a cuyos líderes se le atribuyen dos delitos: crimen organizado y tráfico sexual. Mack, quien se declaró culpable de crimen organizado -y que podría enfrentar 40 años de cárcel- no solo introdujo a Nicole en la organización, sino que luego la chantajeó para mantenerla silenciada, acusa la víctima.

Durante tres días de declaraciones, reporta la cadena informativa CNN, Nicole contó cómo fue convertida en una esclava para Keith Raniere, fundador de Nxvim, acusado de chantaje, tráfico sexual de un menor y tráfico de personas. Su testimonio desvirtuó la presunta inocencia de Raniere, quien asegura que su organización se dedicaba a ofrecer clases de autoayuda tomadas por más de 17 000 personas a escala mundial.



En su declaración, Nicole contó que todo comenzó cuando estaba estudiando y, a la par, laborando como actriz en Los Ángeles. Ella había construido una carrera sólida, sobre todo, participando en comerciales de televisión. Hacia el 2014, decidió mudarse a Nueva York. Su objetivo, dijo, era escalar más alto en la actuación.



Su expareja, también actor de televisión, le aconsejó que tomara un curso The Source, un programa impartido por Nxivm. En cada jornada, no solo se enseñaba actuación, sino también psicología. “Actuando en Los Ángeles, siempre tratas de descubrir cómo mejorar. Es difícil y a veces tus propios temores se interponen en la sala de audiciones”, relata Nicole.

Su exnovio, dice, le contó sobre personas “exitosas y famosas” como Allison Mack, quien había brillado en ‘Smallville’ siendo la mejor amiga de Superman, Clare Bronfman, la heredera de la cadena de whisky Seagram´s liquor o Emilio Salinas, el hijo de un expresidente mexicano. Ahora, los tres personajes son investigados por tráfico sexual, aunque Salinas ha desmentido su participación en alguna actividad ilícita.



Desde que ingresó a Nxivm, Nicole se sintió incómoda. Ella veía cómo los estudiantes e instructores usaban bandas de colores para diferenciar sus rangos. Cada integrante, además, idolatraba a Raniere quien, según ellos era el hombre “más inteligente del mundo”.

Según reportes, Allison Mack era una de las más "poderosas" en el esquema piramidal de Nxivm que reclutaba esclavas sexuales. Foto: EFE.

En una celebración por el cumpleaños de Raniere, llamada V-week, Nicole le contó a Salinas sobre su sentir. “Me parece un poco raro. No me gustan las situaciones en las que alguien es idolatrado”, le dijo. Pero fue persuadida por su ex pareja y Mack para que tomara más clases con el fin de ingresar a una comunidad exclusiva una vez que se mudara definitivamente a Nueva York en el 2015. Ella accedió porque necesitaba dinero.



El cambio de ciudad no fue bueno. Sentía que “lo había arruinado todo” y tenía “pensamientos suicidas”. Al no saber a quién acudir, expresó su preocupación a Mack. La actriz le dijo que, para sentirse mejor, podía entrar a un grupo de mentores de Nxivm: The Vow. Según el relato de la actriz, Mack dijo “que me ayudaría a salir de dónde estaba mentalmente en este momento”. El ‘colectivo’ se llamaba DOS (La Fiscalía estadounidense aclara que el significado de las siglas era Dominante sobre sumisa).



Para ingresar a The Vow, Nicole tenía que dar una “garantía”: entregar información que podía perjudicar a su familia. En su desesperación, la joven fue convencida por Mack para escribir una falsa carta a un periódico local afirmando que había sido abusada sexualmente por su padre. Solo después de eso podía ser admitida. Después, le hicieron un tatuaje para identificarla como parte del grupo. Lo que Nicole no sabía era que Raniere también era el líder del grupo. “Hubo tantas cosas que me contaron más tarde, solo una vez que ya estabas dentro”, testificó la victima.

Según los relatos de las víctimas, al unirse a la secta eran marcadas con las iniciales de Keith Raniere y de Allison Mack. Foto: captura.

Después, Mack fue muy clara: Nicole era su esclava. Según su versión, la obligó a mantenerse célibe durante tres meses. Ella quería dejar el grupo. “Mack me dijo que no podía dejarme salir por mucho que llorara porque eso me demostraría que si lloraba lo suficiente, podía salir de cualquier cosa”. La joven tuvo que permanecer más de un año en la

Durante ese año, Mack le ordenó a Nicole acercarse a Raniere. “¿Cómo captas la atención del hombre más inteligente del mundo?”, le dijo Mack a la joven. Entonces, Raniere la invitó a caminar. El consejo de Mack fue: “Ahora, ve y sé una buena esclava”.



En esa salida se produjo el ataque sexual. Nicole relató que Raniere la llevó a una casa dónde le pidió que se desnudara y vendó sus ojos. Después, la guió hacia un vehículo y la llevó a una cabaña.



La joven víctima recordó que solo había una mesa. Raniere la obligó a quitarse la ropa y le ató “las muñecas y tobillos a las esquinas de la mesa”. Sintió que alguien comenzó a practicarle sexo oral sin su consentimiento. “Me di cuenta de que había otra persona en la habitación”, aseguró Nicole. Después supo que era una mujer.



Nicole estaba en shock. “El me dijo que quería que supiera que no había pasado nada malo y que yo era una mujer joven a la que se le permitía tener relaciones sexuales y que no estaba en una relación, así que lo que sucedió no era malo”, declaró la joven ante el Tribunal. El ataque fue grabado en video, sin que Nicole lo supiera, informó la Fiscalía.



Tras lo ocurrido, Raniere le envió un mensaje de texto y le dijo “eres muy valiente”. Después, Mack le pidió que firme un contrato en el que aceptar realizar ese tipo de “actividades” y que “estaba al tanto de los riesgos de lesiones psicológicas o físicas, discapacidad temporal o permanente, incluida la parálisis", aseguró la joven.

Nicole no firmó el contrato y logró salir de Nxivm en 2017. “No ha habido un momento en el que no agradezca no estar en esa situación”, concluyó entre lágrimas.