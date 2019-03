Mujer que acusa de agresión sexual a R.Kelly habla por primera vez

LEA TAMBIÉN

Una de las acusadoras en un caso de abuso sexual contra el músico R. Kelly habló públicamente por primera vez acerca de lo sucedido, y describió su declaración como 'una liberación' .

" He estado llevando esto desde 2003" , dijo Lanita Carter a la cadena de noticias CBS, según un extracto de una entrevista que saldrá al aire el jueves 28 de marzo del 2019.



" Tuve que sentarme en un autobús y oír una conversación pública ¿Escuchaste lo que hicieron con R. Kelly? Tienen que dejar a ese hombre en paz'. Y no pude defenderme", contó.



Carter es una de las cuatro mujeres involucradas en un caso presentado por los fiscales de Chicago, que acusaron a Kelly de 10 cargos de abuso sexual agravado.



Tres de las presuntas víctimas eran menores de edad, mientras que Carter tenía 24 años en el momento del ataque.



Según dijo, mientras trabajaba como peluquera de Kelly, el cantante trató de obligarla a practicarle sexo oral.



Cuando Carter se resistió, él se habría masturbado sobre ella.Según los documentos judiciales, una camisa que Carter presentó para las pruebas de ADN coincide con el perfil de Kelly.



La denunciante habló de su lucha contra una celebridad mundial tan poderosa como Kelly. “ Es difícil cuando es una celebridad. No es fácil ” , afirmó.



Se presume que los abusos descritos en el caso contra Kelly, quien está en libertad bajo fianza, ocurrieron entre mayo de 1998 y enero de 2010.