Un viaje a Galápagos en el Swag Bag del Oscar 2019

La noche del domingo la Academia de Cine de Hollywood entregó las codiciadas estatuillas Oscar a los ganadores en 24 categorías definidas para la edición número 91.

Pero en algunos casos el reconocimiento va más allá de un trofeo. Cada año la empresa de marketing Distinctive Assets entrega un paquete de regalos conocidos como la Every Wins Swag Bag o ‘bolsa de botín, Todos Ganan’ a un grupo de nominados considerados los más influyentes, en las categorías más importantes.



Si un destinatario canjeara toda la recompensa, "valdría a seis estatuillas", dice el fundador de Distinctive Assets, Lash Fary, en declaraciones al portal digital US Today. El portal Money ha calculado que la ‘Swag Bag’ de este año supera los USD 100 000 en artículos y servicios de regalo.



La bolsa de obsequios de este año, según información de US Today incluye una expedición internacional con cuatro destinos a escoger, entre los que se encuentran: las islas Galápagos, el Amazonas, Costa Rica o Panamá ofrecido por la empresa International Expeditions.



Entre los obsequios más curiosos del Swag Bag también se encuentran Chocolates con infusión de cannabis, así como una membresía anual para MOTA, un club social para el cannabis. Blush y Whimsy también ofrece un lápiz labial que cambia de color, mientras que PETA aporta con un bolígrafo espía para informar discretamente sobre el abuso de animales en el set.

La bolsa también incluye cenas, viajes, productos de belleza, licores, sesiones de terapia y entrenamiento, entre otros.