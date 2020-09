¿Viaja al extranjero o regresa al Ecuador? Cuatro cosas que debe tomar en cuenta para su desplazamiento

LEA TAMBIÉN

La apertura paulatina de los servicios aeroportuarios y migratorios en el Ecuador y el mundo trae consigo dudas para los pasajeros. Los viajeros deben conocer las medidas de bioseguridad exigidas por las terminales y por las aerolíneas. Además, existen requisitos en los países en donde se realizarán conexiones internacionales o que son el destino final.

“Hay países en donde se pide pruebas PCR para el ingreso, como en Ecuador, pero hay países que ni con esos documentos se puede ingresar, como los de la Unión Europea”, dice Marco Subía, representante de la Asociación de Aerolíneas de Ecuador.



“No sabemos hasta cuándo estará esa medida vigente”, añade. La restricción no es solo para Ecuador, sino para países con brotes activos de covid-19, entre ellos los latinoamericanos.



¿Es necesario tener el pasaporte biométrico?



No es necesario cambiar los documentos ordinarios mientras estos aún tengan validez. Quien necesite adquirir el nuevo pasaporte, deberá acudir al Registro Civil.



El trámite es similar al anterior: se hace una fotografía del rostro para la lectura biométrica, se toma las huellas dactilares y se realiza una captura de la firma.



El costo del pasaporte biométrico es de USD 90. Las personas de la tercera edad pagarán el 50% y las personas con discapacidad superior al 30% obtendrán el documento sin costo.



El pasaporte biométrico ecuatoriano se presentó el 14 de septiembre de 2020 en un acto oficial. Este documento de identidad cuenta con un chip que usa la biometría o tecnología de reconocimiento para autenticar la ciudadanía de los viajeros.



¿Qué dijo la embajada de EE.UU. sobre la emisión de visas?



Desde el 3 de agosto de 2020, la Embajada en Quito y el Consulado General en Guayaquil reanudaron los servicios limitados de visa de no inmigrante. Así lo informa la página web de la Embajada Estadounidense en Ecuador.



Esta medida incluye las renovaciones de visa que califican bajo el Programa de Exención de Entrevista.



El Consulado en Guayaquil reanudó, además, otros servicios limitados de visas de inmigrantes y no inmigrantes.



“Si tiene un problema urgente y necesita viajar de inmediato, siga las instrucciones proporcionadas en https://ais.usvisa-info.com/es-ec/niv/information/faqs para solicitar una cita de emergencia”, se agrega en la sección Visas de la página web de la Embajada.



¿Cuántos países no exigen visas a los ecuatorianos?



47 países no requieren visa a los ciudadanos ecuatorianos. Entre ellos están Aruba, Bahamas, China, Corea del Sur, Rusia, Hong Kong, Israel, Jamaica, México, Singapur y Turquía. El listado completo se encuentra en el sitio web de la Cancillería.



Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para llegar a al menos 20 de ellos se hace escala en países que sí exigen el visado.



Otro factor a tomar en cuenta es que, debido a la pandemia, muchos países aún no abren sus fronteras o las han abierto selectivamente. En el caso de los países de la Unión Europea, por ejemplo, no admiten el ingreso de viajeros de varios países latinoamericanos.



Si viajo al extranjero ¿tengo que presentar una prueba PCR para regresar al país?



Lo recomendable es presentar una prueba PCR, caso contrario, se exigirá el aislamiento preventivo obligatorio (APO). Además, hay que presentar la Declaración de salud del viajero, un formulario que se puede descargar de la página web del Ministerio de Salud Pública.



La prueba RT-PCR debe efectuarse máximo 10 días antes del arribo del pasajero. Si el resultado es negativo, queda exento del cumplimiento del APO. Si el resultado es positivo, el APO es obligatorio.



Quienes no presenten la prueba PCR deberán realizarse el examen a su llegada y cumplir con el APO hasta la entrega del resultado negativo. Si el resultado es positivo, tendrán que cumplir con las exigencias de aislamiento.