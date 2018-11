La vía Colorados del Búa- Umpechico mejoró la transportación de productos

LEA TAMBIÉN

La construcción de la vía Colorados del Búa - Umpechico permitió que los agricultores tsáchilas pudieran transportar sus productos hacia la zona céntrica de Santo Domingo.

Hasta hace un año, la producción de plátano, cacao y pimienta se desperdiciaba en invierno. Las fuertes lluvias dañaban la carretera y las camionetas no podían ingresar hasta el kilómetro 15, donde está el centro poblado, ni a recintos como Los Laureles, La Choza, Umpechico y otros.



El productor Freddy Aguavil asegura que debían improvisar pequeñas carretillas y anexarlas a motocicletas. Pero si caían en un bache, las llantas (delgadas, de bicicleta) de la carretilla se dañaban.



Los tsáchilas debían pactar con intermediarios la venta de sus productos para evitar que se pudrieran. Pero los precios eran bajos. “Les hacíamos descuentos de hasta el 60% para no perder el plátano, especialmente”.



Este año, pese a que desde la semana anterior ha habido presencia de lluvias, los agricultores no han tenido problemas en la vía principal, que fue inaugurada el 20 de octubre.



Sin embargo, los caminos para ingresar a los poblados y a las fincas tsáchilas no fueron rehabilitados. En invierno solo pueden ingresar motos, pero con dificultad.



Los agricultores tsáchilas deben trasladar en sus hombros los racimos de plátano y los costales de cacao. “Antes debíamos llevarlos hasta donde estuviera mejor la carretera para entregarlos a los intermediarios. Este mes solo hicimos un flete y llegamos en 30 minutos al mercado de Santo Domingo”, dijo.



María Aguavil, quien vive en una finca ubicada a 30 minutos de la vía Colorados del Búa-Umpechico, afirma que en invierno el trayecto es dificultoso no solo para los agricultores sino también para los niños que estudian en la Unidad Educativa Abraham Calazacón, en el centro poblado de la comuna tsáchila.



En verano, una moto traslada a sus dos hijos hasta la escuela o hasta una parada de buses, ubicada en la vía principal. Pero en invierno, la única alternativa es caminar.



Los niños salen en botas y con ropa informal. Al llegar a la parada de buses, Aguavil les lava los pies y las manos y les coloca el uniforme mientras esperan a que llegue el bus. “La vía es una ventaja, porque antes los buses ya para este mes no querían ingresar... por los huecos. Pero las vías para ir a nuestras casas son de tierra y se vuelven lodazales”.



Miguel Hernández, morador de Los Laureles, señala que en ese recinto -donde viven al menos 150 productores de pimienta y plátano- en el invierno hay lodo y en verano, polvo.



Ellos deben caminar una hora por una vía de lastre para llegar a la vía asfaltada. Cuando tienen una emergencia médica en la noche deben buscar a un chamán tsáchila para que alivie los dolores hasta que al siguiente día puedan buscar una camioneta o moto que ingrese hasta Los Laureles.



El productor Patricio Medina señala que para evitar inconvenientes, cuando su esposa está embarazada prefiere alquilar una habitación en Santo Domingo, que le cuesta USD 60. “Me sale caro porque debo trabajar en mi plantación y luego ir a la ciudad”.



Los tsáchilas y los habitantes de ese sitio se reunieron para realizar una petición escrita para que arreglen los caminos y además que la vía Colorados del Búa-Umpechico continúe hasta Plan Piloto, una parroquia de La Concordia. Tienen previsto asistir a un informe semanal de la Prefectura, que se realiza cada martes.

El prefecto Geovanny Benítez señaló que desde la provincialización (hace 11 años) se han construido más de 197 kilómetros de vías rurales. “Sabemos que aún hacen falta vías, pero cuando recibimos la provincia no había ni un kilómetro de vía rural en asfalto”.