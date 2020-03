Veterinarios de Ecuador recuerdan a las personas que las mascotas no transmiten el covid-19

LEA TAMBIÉN

Las organizaciones de veterinarios en Ecuador recuerdan a las personas que el riesgo de transmisión de covid-19 “sigue siendo de ser humano a ser humano”. La intención es evitar que perros y gatos sean abandonados ante la emergencia sanitaria por la presencia del virus en el país.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el Colegio de Médicos Veterinarios de Pichincha y la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies explican que hasta el momento no se ha podido comprobar que los perros puedan contagiar a las personas.



“El informe científico que descubrió el caso en Hong Kong indica que se detectó una baja carga viral dando un resultado débilmente positivo e indica que hasta este momento no hay evidencia de que los animales domésticos mamíferos, incluidos perros y gatos, puedan ser una fuente de infección para otros animales o humanos”, dice el comunicado.



El caso al que se hace referencia es al de un perro en Hong Kong que dio positivo al virus, pero hasta el momento no ha desarrollado la enfermedad. Los investigadores a cargo de este estudio afirmaron que no existen pruebas concluyentes de que las mascotas puedan transmitir el virus.



Cristina Cely, veterinaria de pequeñas especies, pide a las personas que no abandonen a sus animales de compañía, que actúen con tranquilidad y que no tomen decisiones basadas en mensajes falsos o en el desconocimiento.



Para Cely, este caso desató una “fiebre de histeria” que apuntó como responsables a perros y gatos, y llevó a que las personas tomaran medidas drásticas contra la vida de sus mascotas en otros lugares del mundo.



La Organización Mundial de la Salud, en su página web, también explica que hasta el momento no hay pruebas de que una mascota pueda transmitir el covid-19.

En el comunicado de los veterinarios ecuatorianos se aclara que no hay una vacuna para controlar el coronavirus respiratorio en los perros. La que se utiliza para estos animales actúa para el coronavirus entérico, que es distinto al que está afectando actualmente a los humanos.



Cely recomienda que, en el caso de que una persona sea detectada con covid-19, evite el contacto con las mascotas. También aconseja mantener a los animales limpios y consultar cualquier duda al médico veterinario.

Si no es urgente, Cely dice que se deben hacer las consultas vía Whatsapp o Skype para evitar movilizarse en este estado de emergencia sanitaria.