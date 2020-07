El vértigo gana espacio en los videojuegos en julio y agosto

LEA TAMBIÉN

Los meses de julio y agosto se perfilan como los favoritos de los usuarios de los videojuegos de carreras. Tan solo en la primera quincena de este mes aparecieron dos títulos que compiten por el protagonismo en esta división: Nascar Heat 5 y F1 2020.

Si bien la nueva versión de Nascar es similar a su predecesora en la parte visual, ahora se incluyen herramientas interesantes como el modo de prueba de las mejoras del automóvil antes de ponerlo a competir en una carrera real.



Una de las opciones que más atrae a los usuarios es la posibilidad de poder entrenar para forma parte de los equipos de la liga eNascar. La competencia, que actualmente se encuentra a punto de cerrar su campeonato 2020, entrega USD 200 000 al finalista.



Otra de las novedades de este mes fue el lanzamiento de la F1 2020. En su primera semana en el mercado, este se ha posicionado como el más vendido del año en su categoría. Entre las características más destacadas por los usuarios es el realismo que han puesto los desarrolladores para esta ocasión.



A diferencia de años pasados, ahora la F1 mezcla la sensación de manejo junto con la administración del vehículo y del equipo. De esta manera, el ‘gamer’ llega a probar de manera virtual la presión que implica completar a tiempo una carrera y controlar aspectos como los patrocinadores, proveedores, colores de la escudería, en pocas palabras, es el piloto y el jefe de la marca.

Los usuarios de teléfonos móviles también cuentan con novedades para probar en estos meses. Forza Street se puede cargar para Android desde la tienda de Google Play.



En esta versión, los elementos gráficos compiten a títulos ya conocidos como Need for Speed No Limits o Asphalt 9. Una de las cuestiones que ha disgustado a los usuarios es que no se puede manejar el volante libremente, solo controlar la cantidad de gasolina que se inyecta en el motor.



Otro juego que ha ganado ampliamente territorio es Mario Kart Tour. Si bien fue lanzado en septiembre del año pasado, durante la pandemia se posicionó como uno de los favoritos para teléfonos y tabletas. Mañana, de hecho, empezará una nueva temporada de exploración que incluirá nuevos personajes, pistas y desafíos para los usuarios, según han adelantado sus desarrolladores.



En PC, una de las sorpresas para los usuarios es Initial Drift, que cuenta con una línea gráfica retro, ambientada en los videojuegos de la década de 1990.