Verónica Castro confirma que no participará en la segunda temporada de 'La Casa de las Flores'

La actriz mexicana Verónica Castro, quien interpretó a la matriarca Virginia de la Mora en la serie 'La Casa de las Flores', confirmó, en declaraciones al programa de farándula 'Ventaneando', que no participará en la segunda temporada del programa creado por Manolo Caro, esto pese a que semanas atrás la intérprete dijo que sí retomaría su rol en la serie.

La actriz de 66 años dijo que en un inicio estaba pactado que solamente aparecería en la primera temporada de la serie, pero que posteriormente recibió llamadas "para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no. O es todo o es nada". Además aseguró que ella no quería que las cosas sean así, pero que se dieron de esta manera.



Añadió que en un inicio pensó que Caro "a quien yo amo tanto y me ama a mi, va a escribir algo más adelante. Cuando hablé con la gente de Netflix directamente, me dijeron que estaban interesados en hacerme algo para mi y ahí nos quedamos", pero que cuando le propusieron aparecer solamente con su voz en la serie la actriz se negó.



"Es un no definitivo", dijo sobre la posibilidad de regresar en futuras entregas de 'La Casa de las Flores', "así quedó ya", sentenció Castro.

La actriz Verónica Castro interpretó al personaje Virginia de la Mora en la serie 'La Casa de las Flores' de Netflix. Foto: Facebook/ Verónica Castro.



Además añadió que no guarda ningún rencor hacia el creador de la serie. "Entiendo perfectamente a Manolo, que lo están volviendo loco, primero que sí, después que no, ahora que los primeros capítulos y luego pura voz", dijo Castro, quien no descartó la posibilidad de volver a trabajar con Caro en un futuro cercano.



"Estaré para cuando él tenga algo más para mi, porque él tiene cabeza para todo", dijo la actriz en sus declaraciones telefónicas. "Yo puedo con él hacer cosas maravillosas y lo sé, pero en esta ocasión, ya tiene su idea en la cabeza de otros personajes".



El pasado 9 de octubre del 2018, Netfix anunció la producción de la segunda y la tercera temporada de 'La Casa de las Flores'. Lo hizo con un video promocional que hasta este 21 de noviembre del 2018 suma más de 200 000 reproducciones en YouTube y casi seis millones en Facebook.



En el clip, el personaje de Roberta (Claudette Mailé) se refiere al de Castro. "Es ahora cuando más te necesitan", dice refiriéndose a los tres hijos de la actriz en la ficción, Elena de la Mora (Aislinn Derbez), Julián de la Mora (Darío Yazbek Bernal) y Paulina de la Mora (Cecilia Suárez). "¿Dónde estás, Virginia de la Mora? Hay muchos secretos que te quiero contar", dice antes del cierre del video.

Los 13 primeros episodios de 'La Casa de las Flores' debutaron en Netflix el 10 de agosto del 2018 obteniendo buenas críticas y recepción de parte de la audiencia. La serie tiene una calificación de 8 sobre 10 en el portal iMDb.

