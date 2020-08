12 vergonzosos errores en películas de superhéroes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dicen que no hay una película perfecta, y que si analizas cada filme plano a plano encontrarás varios errores de continuidad. Si por algo es conocido el público de las películas de superhéroes es por su exigencia y su minucioso análisis de las adaptaciones de cómics. Y algunos de esos errores, que es fácil pasar por alto, una vez vistos parecen de broma.

Lo normal es esperar que en una película de alto presupuesto como lo son las de superhéroes, el resultado final sea casi perfecto en su ejecución. Pero también se esperaba de producciones como Game of Thrones, y ahí está la famosa botella de agua.



Desde los clásicos al Universo Marvel, queda claro que ni Batman, ni Catwoman, ni Superman, ni Thor, ni muchos otros se salvan de éstos gazapos. Aquí van 12 errores en películas de superhéroes que ya no podrás pasar por alto.

Video: YouTube / Canal: Peliculas Clypmars

LA TELARAÑA FANTASMA DE SPIDER-MAN EN CIVIL WAR



Cuando se presenta a Spider-Man en 'Civil War', el personaje de Tom Holland le roba el escudo al Capitán América con su telaraña, para acto seguido hacer una pose heróica y decir su icónico "hola chicos". Pero, ¿dónde está la telaraña que un segundo antes sujetaba el impoluto escudo del Capi?



LOS TACONES RETRÁCTILES DE CATWOMAN EN BATMAN RETURNS



Es innegable que Michelle Pfeiffer estaba espectacular como Catwoman en 'Batman Returns' de Tim Burton. Pero la actriz necesitó una doble de acción para las escenas en las que Selina Kyle da volteretas. En varias escenas, se puede ver cómo sus tacones aparecen y desaparecen en las distintas acrobacias.

Video: YouTube / Canal: The Avengers HD

EL MARTILLO QUE CAMBIA DE MANOS EN THOR: EL MUNDO OSCURO



En la escena de 'El mundo oscuro' en la que Thor viaja a través del BiFrost a Asgard con su amada Jane Foster, el martillo que sostiene mágicamente cambia de mano. Aunque en el suelo lo sostiene con la izquierda, cuando vuela lo lleva en la derecha.



EL CÁMARA QUE SE COLÓ EN DEADPOOL



Dado el afán de 'Deadpool' por romper la cuarta pared, que aparezca un cámara en una escena puede parecer hecho aposta. Pero lo cierto es que éste miembro del equipo se coló en la secuencia del Mercenario Bocazas contra los matones en el puente. En un retrovisor, se puede ver a uno de los tipos que filmaba la acción.



EL MAQUILLAJE DE MICHAEL KEATON EN BATMAN



Para dar una apariencia más oscura a su máscara, Batman se aplica sobra de ojos en los huecos que quedan visibles de la piel. Sin embargo, en la primera película de Tim Burton, el maquillaje aparece y desaparece en función de la escena.

Video: YouTube / Canal: De Película Predicción

EL LAZO DE STAR-LORD EN GUARDIANES DE LA GALAXIA



La primera película de 'Guardianes de la Galaxia' tiene muchos momentos memorablemente divertidos. Pero también tiene algunos fallos, como la escena en la que Star-Lord persigue a Gamora, utilizando un lazo para atrapar sus piernas, que misteriosamente desparece cuando ésta se libera de sus ataduras.



LA LÁMPARA MÁGICA DE SPIDER-MAN



Ya sea la versión de Andrew Garfield, Tom Holland o Tobey Maguire, Peter Parker siempre ha tenido problemas a la hora de controlar sus poderes. Pero Maguire lo tuvo un poco más fácil, ya que contaba con lámparas que se rompen y vuelven a aparecer, como en ésta escena de la película de 2002.

Video: YouTube / Canal: Explore Wh!te

MÁS TACONES INTERMITENTES DE CATWOMAN EN EL CABALLERO OSCURO



Ya sea Tim Burton o Christopher Nolan, parece que la maldición de los tacones que desaparecen durante la acción persigue a Catwoman. En la escena de pelea en la azotea de 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace', se puede apreciar que Anne Hathaway, o más bien su doble de acción, que también uso zapatillas planas en las coreografías difíciles.



A JAMES FRANCO LE DESAPARECE UN PEZÓN EN SPIDER-MAN 3



En la tercera película de Sam Raimi hay una escena en la que Harry Osborn (James Franco) se encuentra en el hospital tras un accidente siendo el Duende Verde. Mientras habla con Peter Parker, un pezón asoma de su bata. Pero un momento después el pecho se ha tapado. ¿Le dio un pudor repentino, o quizás fue cosa de la censura?



LAS TABLAS QUE SE ESFUMAN EN THE AMAZING SPIDER-MAN



Y por supuesto Andrew Garfield tampoco se libra. En una de las primeras trifulcas de 'The Amazing Spider-Man', Peter Parker atraviesa el techo de un gimnasio y aterriza en un ring de boxeo, donde unas tablas oportunas amortiguan su caída. Pero un segundo después, sorpresa. Las tablas ya no están.



EL ROLEX DE JOR-EL EN SUPERMAN



Superman de 1978 fue una de las primeras producciones de superhéroes que tenía en su repVideo: YouTube / Canal: Explore Wh!tearto a estrellas de la talla de Marlon Brando o Richard Donner. Éste último interpretó a Jor-El, el padre de Clark Kent, pero se olvidó quitarse el reloj antes de grabar la secuencia en la que mete al bebé kryptoniano en la cuna. Ups.

Video: YouTube / Canal: jaik willis

ZOD (CASI) CAMINA SOBRE LAS AGUAS EN SUPERMAN 2



La terrorífica visión del General Zod caminando sobre las aguas en 'Superman 2' habría sido mucho más creíble si no se hubiese notado claramente que el personaje de Terrence Stamp está caminando sobre una plataforma ligeramente sumergida. Una de esas ocasiones en las que intentas imitar los poderes bíblicos... pero no.