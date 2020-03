Las verduras también son ricas en vitamina C

LEA TAMBIÉN

Además de los frutos cítricos como la naranja y el limón, alimentos como la acelga, espinaca, brócoli y pimiento verde contienen grandes cantidades de vitamina C. De acuerdo con el nutricionista Rubén Mosquera, las verduras de color verde están llenas de esta vitamina, necesaria para la correcta asimilación del hierro, por ejemplo.

También contribuye en la producción de colágeno y actúa como antioxidante, cuya función es la de proteger a las células contra daños causados por los radicales libres -compuestos que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos que consumimos en energía-. Esos radicales libres también están en el humo del tabaco, apunta Mosquera.



En 100 gramos de pimiento verde hay 189 miligramos de vitamina C, mientras que en 100 gramos de perejil hay 133 miligramos. 100 gramos de brócoli contienen 110 miligramos de vitamina C.



En la naranja, en cambio, hay 200 miligramos, mientras que la guayaba tiene 228 miligramos de ácido ascórbico. El problema de consumir el jugo de la naranja es que se pierde la fibra y hay un aumento considerable de calorías, perjudicial para las personas que se encuentran en un proceso para perder peso.



La recomendación del National Institutes of Health recomienda la ingesta diaria de 90 miligramos para hombres adultos, mientras que para las mujeres se sugiere una dosis de 75 miligramos.



La clave para aprovechar las bondades de esta vitamina en los vegetales consiste en consumirlos crudos o con pocos minutos de cocción, ya que es muy sensible al calor.

“Los ecuatorianos cocinamos y sobre cocinamos las verduras, perdiendo así una cantidad considerable de vitamina C”.