Cómo ver la 'Luna de Sangre', el eclipse más largo del siglo XXI

El eclipse lunar más largo del siglo XXI, con una totalidad de 102 minutos, se podrá observar este viernes (27 de julio del 2018) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en el archipiélago español en el Atlántico) lo transmitirá en directo desde Namibia a través del canal sky-live.tv

La retransmisión en directo de este eclipse total de Luna se realizará con la colaboración del proyecto europeo STARS4ALL y del Observatorio de altas energías HESS, informó hoy el IAC por medio de un comunicado.



Los eclipses lunares ocurren cuando el satélite terrestre pasa por la sombra de la Tierra, lo que no sucede todos los meses, porque la órbita de la Luna está inclinada con respecto a la de la Tierra/Sol (eclíptica).



A diferencia de los eclipses solares, los lunares son visibles desde cualquier lugar del mundo, una vez que la Luna está sobre el horizonte en el momento del eclipse, explicó el IAC.



La fase de totalidad del eclipse durará 1 hora y 42 minutos, con lo que será el más largo del siglo XXI, comenzado a las 19:30 y la Luna empezará a eclipsarse, entrada en la sombra terrestre, a las 18:24.



El momento más cautivador del eclipse, es decir, cuando la Luna estará completamente en el cono de sombra proyectado por la Tierra, se iniciará a las 19:30 y terminará a las 21:13.



Se podrá observar desde Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía. En América Latina será visible en la penumbra crepuscular del viernes en la costa oriental del continente, en Brasil, Uruguay y Argentina, aunque el invierno austral puede complicar la observación del fenómeno.



Al estar privada de los rayos del Sol, la Luna se ensombrecerá y se teñirá de rojo, por eso a este evento se lo llama 'Luna de Sangre'. Este color se explica por el hecho de que la atmósfera terrestre desvía los rayos rojos de la luz solar hacia el interior del cono de sombra, y la Luna puede reflejarlos.



Según las condiciones atmosféricas y, especialmente, la contaminación, la Luna podrá adquirir un gris rojizo muy oscuro, o teñirse de un rojo más intenso si no hay partículas en la atmósfera.



El otro protagonista de la noche será el planeta Marte, que estará a solo 57,6 millones de kilómetros de la Tierra (el mínimo de distancia se alcanzará el 31 de julio). Hace 15 años que la apariencia de su diámetro no es tan grande. Y habrá que esperar hasta 2035 para ver el planeta rojo tan cerca. A simple vista solo se verá un punto brillante, pero con lentes o un telescopio será posible observarlo en detalle.