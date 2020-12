Ventas de Cyberpunk 2077 incumplen estimaciones de analistas, jugadores exigen reembolsos

El desarrollador polaco de videojuegos CD Projekt SA dijo que vendió más de 13 millones de copias de su juego Cyberpunk 2077 hasta el 20 de diciembre, por debajo de las proyecciones de analistas, golpeado en parte por los reembolsos que exigieron jugadores que se quejan que está plagado de errores.

Cyberpunk 2077, un videojuego de rol futurista que cuenta con la participación de la estrella de Hollywood Keanu Reeves, era considerado como uno de los mayores estrenos de este año.



"Esta cifra representa el volumen estimado de ventas minoristas en todas las plataformas de hardware (considerando las devoluciones)", indicó CD Projekt.



La compañía no había entregado proyecciones de ventas y no reveló cuántas solicitudes de reembolso ha recibido, pero las ventas incumplieron las expectativas del mercado de 16,4 millones de copias, sostuvo el analista Piotr Bogusz de la correduría mBank.



"Si bien la cifra ubica a Cyberpunk como uno de los títulos más vendidos este año, implica ventas de PC más bajas o reembolsos más altos en consolas de lo que anticipamos después del lanzamiento, probablemente debido a varios errores y problemas de rendimiento en PC que no sean de alto rendimiento", dijeron analistas de Jefferies en una nota.



El juego, lanzado el 10 de diciembre, tuvo un comienzo turbulento después de que los reclamos por las fallas técnicas llevaron a Sony Corp a retirarlo de la PlayStation Store y a Microsoft Corp, fabricante de la Xbox, a ofrecer reembolsos.



El tortuoso lanzamiento del juego hizo caer las acciones de CD Projekt un 40% desde el récord que tocaron antes de su estreno.

Los títulos de CD Projekt perdían un 3,06% a las 1045 GMT del miércoles, luego de abrir al alza.