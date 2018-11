¿'Venom 2' es uno de los 'spin-off' de 'Spiderman' ?

LEA TAMBIÉN

Venom se ha convertido en una agradable y lucrativa sorpresa para Sony. La película protagonizada por Tom Hardy ha tenido muy buena respuesta por parte de la taquilla y del público, y los fans ya se preguntan si el estudio ha aprobado una secuela.

Recientemente, Sony ha revelado dos nuevas fechas de estreno para películas basadas en personajes del universo de Spider-Man sin revelar los títulos. Y el fandom está intentando averiguar si uno de esos nuevos 'spin-off' será 'Venom 2', ya que la secuela del simbionte puede haber sido aprobada entre bastidores.

"Sony ha revelado dos nuevas fechas para sus películas de Marvel-Spidey. La primera es para una película que no será secuela, el 10 de julio de 2020. La segunda fecha corresponde a una secuela el 2 de octubre de 2020. Una de ellas es 'Venom 2', ¿verdad?", escribió el usuario de Twitter Aaron Couch.



Los fans han relacionado rápidamente la segunda fecha con 'Venom' ya que es la única película que el estudio ha estrenado recientemente y que podría tener secuela. Hay que tener en cuenta que el Spider-Man de Tom Holland comparte Universo con los Vengadores, y que su segunda película en solitario, Lejos de casa, se estrenará en julio de 2019, por lo que parece poco probable que haya una tercera entrega en 2020.



El resto de proyectos de Sony basado en personajes de Marvel relacionados con Spider-Man, como la película de Morbius que protagonizará Jared Leto o los filmes de Black Cat, Silver Sable o Kraven el Cazador, están aún en desarrollo, así que también parece poco probable que el estudio apruebe una secuela sin saber cómo funcionará la primera película.



No es de extrañar que Sony haya decidido acelerar la secuela de Venom. El film ha tenido una recepción masiva en la taquilla china, y ya alcanza una recaudación de más de 780 millones de dólares a nivel global. En Estados Unidos, la cinta de Tom Hardy ha superado a otras superproducciones de superhéroes como por ejemplo 'Liga de la Justicia'.



Los próximos estrenos para el universo arácnido de Sony son la cinta de animación 'Spider-Man: Into de Spider-Verse', que llegará a los cines el próximo 14 de diciembre, y 'Spider-Man: Lejos de casa', que hará su debut el 3 de julio de 2019. El Hombre Araña de Tom Holland también volverá para Vengadores 4, que tiene previsto su estreno el 3 de mayo de 2019.