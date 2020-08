Venezuela participará con 500 voluntarios en la tercera fase de vacuna rusa contra covid-19 

LEA TAMBIÉN

Venezuela participará en los ensayos clínicos de la fase III de la vacuna rusa contra el covid-19 y podría producirla juntamente con Moscú en el país, dijo el viernes 21 de agosto del 2020 el Ministro de Salud.

Moscú completó los primeros ensayos en humanos de la vacuna llamada ‘Sputnik V’, basada en adenovirus, este mes y espera iniciar los ensayos a gran escala en agosto.



“Hemos acordado, o hemos propuesto con la Federación Rusa participar en la fase III de este proyecto. Es decir, Venezuela aportará 500 voluntarios para esa fase importantísima, para la aplicación masiva de la vacuna”, señaló el ministro Carlos Alvarado en una actividad a distancia con el presidente Nicolás Maduro transmitida por la televisión estatal.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció recientemente que no ha recibido suficiente información sobre la vacuna rusa para evaluarla y que los planes para producirla no deben llevarse a cabo hasta que se completen las fases II y III de los ensayos para garantizar su seguridad y eficacia.



Maduro reiteró que sería uno de los primeros en ponerse la vacuna para dar el ejemplo. Su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también prometió ser uno de los primeros en aplicarse la vacuna de Moscú si se demuestra que es efectiva.



Venezuela, que registra 38 188 casos de infección, ofreció a Rusia producir la fórmula en una planta de vacunas de la Universidad Central, una importante casa de estudios del país, que el funcionario aseguró tiene la capacidad científica y tecnológica.



Las autoridades venezolanas señalaron que además entraron en conversaciones con una empresa china que fabrica una vacuna contra el covid-19 para participar en los estudios clínicos de la fase III, pero el ministro no precisó número de voluntarios, ni dio más detalles.



El funcionario agregó que hablaron con las autoridades argentinas en relación con una vacuna experimental de la Universidad de Oxford y la compañía AstraZeneca, denominada AZD1222, pero expresó dudas debido a que el laboratorio se fue del país cuando iniciaron las sanciones de Estados Unidos.

México y Argentina anunciaron en la semana la producción conjunta de la vacuna que desarrollan AstraZeneca y Oxford, cuya manufactura comenzaría en el primer trimestre de 2021.



La velocidad a la que Rusia se está moviendo para implementar la vacuna ha llevado a algunos medios a cuestionar si Moscú está anteponiendo el prestigio nacional por sobre los hechos científicos sólidos y la seguridad de las personas.