Venezuela niega responsabilidad por derrame de crudo en playas de Brasil

La estatal petrolera venezolana PDVSA negó su responsabilidad en los derrames de crudo registrados en las costas de Brasil, luego de que el Ministerio de Ambiente de ese país afirmara que el petróleo “muy probablemente" llegó desde Venezuela.

"PDVSA rechaza categóricamente las declaraciones del Ministro del Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, que acusan a Venezuela de ser responsable del crudo que ha estado contaminando las playas del noreste de Brasil desde principios de septiembre”, señaló la petrolera venezolana en comunicado este viernes 11 de octubre del 2019.



La compañía considera “infundadas” las afirmaciones de Brasil, “ya que no existe evidencia alguna de derrame de crudo en los campos petroleros de Venezuela que pudiera haber generado daños al ecosistema marino del vecino país”.



El miércoles 9 de octubre, el ministro de Medio Ambiente brasileño había dicho que las manchas aparecidas en unas 130 playas de Brasil “muy probablemente” procedían del país caribeño, sumido en una grave crisis socioeconómica.



Salles dijo el jueves a la prensa que la nota venezolana le parecía "fuera de lugar, precipitada e inadecuada” porque la hipótesis “no es de un derrame en un campo, y sí de una fuga en un barco que haya transportado petróleo venezolano”, probablemente abastecido en el país caribeño.

Las manchas de petróleo que contaminan la playa Lagoa do Pau este jueves 10 de octubre de 2019, en el municipio de Coruripe, estado Alagoas (Brasil). Foto: EFE



“Al contrario de lo que fue dicho por el gobierno dictatorial de Venezuela, nosotros no dijimos que el derrame viene de pozos venezolanos. Lo que decimos es que el petroleo encontrado (...) según el informe de laboratorio de Petrobras, comprueba, primero, que no es brasilero y, segundo, que muy probable sea venezolano”, dijo Salles.



PDVSA, por su parte, indicó que no ha recibido “reporte alguno” de sus clientes o filiales “sobre una posible avería o derrame en las cercanías de las costa brasileras, cuya distancia con nuestras instalaciones petroleras es de aproximadamente 6 650 kilómetros, vía marítima”.

Sobre la petrolera venezolana, que registra su producción más baja en décadas, recae un embargo de Estados Unidos desde abril como parte de una batería de sanciones que buscan asfixiar al mandatario Nicolás Maduro.



“Condenamos estas afirmaciones tendenciosas que pretenden profundizar las acciones unilaterales de agresión y bloqueo contra nuestro pueblo”, señaló PDVSA.

Las manchas de petróleo se encontraron a lo largo de unos 2 000 km de costa, golpeando a una empobrecida región que abriga las playas más exuberantes de Brasil y vive principalmente del turismo.



Expertos consultados por la AFP advierten que los residuos petroleros amenazan ecosistemas muy sensibles como playas, manglares y arrecifes.