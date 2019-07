Juan Fernando Velasco y Rafael Correa discuten en Twitter por recorte de presupuesto de Festival de Loja 

LEA TAMBIÉN

El martes 24 de julio del 2019, el actual ministro de Cultura y Patrimonio Juan Fernando Velasco marcó su postura frente a los detractores del recorte de presupuesto para la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (Fiavl).

"Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras por una reducción del 15% en el presupuesto del Festival de Loja con respecto a su primera edición callaron cuando se dio un sobreprecio del 70% (2017) y del 40% (2018) en un contrato bianual. ¿Por qué será que hoy estamos en austeridad?", escribió en su cuenta de Twitter.

El Ministro, que compareció la tarde del martes en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, ratificó que el presupuesto para el festival se mantendrá en USD 1 643 000, que, en contraste con el monto que se destinó a la primera edición del 2016 (USD 1 933 090) ejecutado a través de un proceso de contratación pública, efectivamente representa una reducción del 15,06%.

Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras por una reducción del 15% en el presupuesto del Festival de Loja con respecto a su primera edición callaron cuando se dio un sobreprecio del 70% (2017) y del 40% (2018) en un contrato bianual. Por qué será que hoy estamos en austeridad? — Juan Fernando Velasco (@juanfervelasco) 24 de julio de 2019

A través de su cuenta de Twitter, Correa se dirigió al ministro de Cultura e intentó desvirtuar su publicación: "No insulte la inteligencia de lojanos y ecuatorianos: 1.- 2017-2018 es su Gobierno. 2.- ¿Ya denunció el grave 'delito', o es cómplice? Con 70% de 'sobreprecio' será muy fácil probarlo. 3.- No mienta. La reducción con respecto al año anterior es casi del 50%

¡Ya Basta!", escribió el exmandatario.

“Ministro”. No insulte la inteligencia de lojanos y ecuatorianos:

1.- 2017-2018 es SU Gobierno.

2.- ¿Ya denunció el grave “delito”, o es cómplice? Con 70% de “sobreprecio” será muy fácil probarlo.

3.- No mienta. La reducción con respecto al año anterior es casi del 50%

¡Ya Basta! pic.twitter.com/d4F1nGejmp — Rafael Correa (@MashiRafael) 25 de julio de 2019

El Ministro se refería a una de las conclusiones del informe de Contraloría que leyó ante el pleno de la Asamblea, donde se señala que con respecto al presupuesto de la ediciones 2017 y 2018 del Fiavl no se puede identificar y validar que las cantidades establecidas en el presupuesto referencial hayan sido las necesarias.

No @MashiRafael, el contrato bianual para los Festivales de Loja 2017 y 2018 se adjudicaron el 19 de Mayo del 2017 cuando Ud. era Presidente https://t.co/i4swtEvj2t — Juan Fernando Velasco (@juanfervelasco) 25 de julio de 2019

El expresidente aceptó que el contrato bianual fue adjudicado en su gobierno. "¡Por supuesto! Para asegurar el #FIAVL que se lo querían llevar a Quito. Pero son ustedes los que lo administraron y pagaron. ¿No se dieron cuenta de un 'sobreprecio' de 70%? No caiga en eso, ministro. Aléjese a tiempo. Ya han hecho mucho daño al país con tanta infamia". Velasco no respondió el tuit.