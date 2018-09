Pizza de hongos, bebida de chocho, helados para diabéticos y más, en el Vegan Day, en Quito

LEA TAMBIÉN

Alrededor de 90 emprendimientos, relacionados con alimentos, pero también de ropa, accesorios, cosméticos y más productos que no usan a los animales como recurso, se exponen en el Vegan Day. El festival vegano se desarrolla en el Parque Metropolitano de Guangüiltagua, en Quito, desde las 10:00 hasta las 18:00 de este sábado 8 de septiembre del 2018. También puede ir mañana domingo 9.

Karina Reyes, su organizadora, tiene 33 años y es vegetariana desde los 25. La propuesta de juntar a varios negocios de este tipo surgió como una invitación –dice- para quienes comen carne, para que abran un poco más su mente y conozcan sobre esta opción de vida.



Ella considera que una feria como esta es una forma amigable de acercar a más familias a su propuesta, que incluye sesiones gratuitas de yoga y herramientas de respiración y meditación; también danza, clases de cocina, charlas de nutrición y derecho animal.



“No creo en las confrontaciones”, señala Karina, quien es activista del estilo de vida vegano, que no usa productos o servicios de origen animal. Por ejemplo no consumen huevos, leche ni miel y no montan caballo.



El término veganismo lo impulsó Donald Watson en 1944, para distinguirlo del vegetarianismo que implica no comer carne.



El Vegan Day llegará al Parque Samanes, de Guayaquil, el 20 y 21 de octubre del 2018. Al igual que en sus ediciones de Quito, los organizadores buscan que no solo vegetarianos o veganos los visiten “queremos que todos prueben opciones diferentes y puedan incrementarlas a su dieta normal, al menos un día a la semana”, señaló Karina Reyes.



Entre los emprendimientos que se puede probar en la feria de este fin de semana están los postres de Rock Sugar, una tienda virtual, que está en su web y en redes sociales como Facebook e Instagram.

En Rock Sugar hay opciones para diabéticos y veganos. Foto: Mariela Rosero / EL COMERCIO

Sus representantes son pasteleros veganos, no procesan nada de origen animal, no creen en el daño ambiental ni al planeta. No requieren huevos, lácteos o mantequillas, están en contra de lo industrializado. Usan frutas, verduras y vegetales, no grasas hidrogenadas. Niños con alergias e intolerancias alimentarias.



Otra opción es Qui Pizza, que también está en redes sociales, y ofrece pizza vegana y vegetariana, con masa italiana de leuda larga, súper digerible, con hortalizas orgánicas, frutos secos y diferentes técnicas de cocción. Por ejemplo al unas hechas al fuego, con pimiento caramelizado, juegan con texturas como pizza con

Qui Pizza ofrece una combinación de hortalizas orgánicas y más. Foto: Mariela Rosero / EL COMERCIO

Una de las bebidas que se promocionan es Tarwi, una bebida hecha a base de chocho y frutas. María del Pilar Mora y su familia tienen intolerancia a la lactosa. Así que ella y su esposo Gustavo Guerrero estudiaron en Barcelona innovación y desarrollo de alimentos. Al regresar al país buscaron granos ecuatorianos, para desarrollar bebidas, y así dieron con el chocho.



Además hay helados, de Dulce Placer. Disponen de 600 sabores, para vegetarianos, veganos, diabéticos, celíacos… Entre otros tienen uno llamado Buenazo, con manzana, espinaca, piña y soya. Y un chocolate negro con leche de coco y crema de coco.



En el Vegan Day también hay productos de la Finca Shungotola, que expone toda su producción orgánica, plantas, semillas, aceites esenciales, entre ellos tónico facial de rosas orgánicas. “Excelente para quitar el acné, tener humectada la piel”.