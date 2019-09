Vegana demandó a su vecino por usar mucho la parrilla

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cilla Carden, una ciudadana australiana, jamás tuvo problemas con sus vecinos. Ella, que es vegana, gozaba de una relación cordial con los moradores aledaños a su hogar hasta que el olor a carne asada que desprendía la parrilla de su vecino la molestó cada día.

Sin hallar consenso, la mujer decidió interponer una denuncia legal para frenar el aroma. El caso fue difundido por el periódico estadounidense The Guardian la noche del lunes 2 de septiembre del 2019.

En diálogo con The Guardian, Garden relató que los problemas se iniciaron en agosto del 2017. En un principio intentó explicar a su vecino Toan Vu que, al ser vegana, el olor excesivo a carne asada la incomodaba pero no obtuvo respuesta. “Colocaron una parrilla y solo pude oler carne y pescado. No puedo disfrutar de mi jardín, ni siquiera puedo salir de casa”, señaló la mujer, angustiada.



Pero no solo era el aroma a comida lo que le molestaba, sino el humo de cigarrillo que se desprendía todos los días de la casa de Toan Vu. Tras una serie de discusiones, Garden decidió llevarlo a la Corte Suprema de Perth.



El proceso legal avanzó durante dos años pero no fue favorable para Garden: el juez Peter Quinlan desestimó su caso y le dio la razón al vecino.

Según reporta The Guardian, la decisión del juez se basó en que la evidencia presentada por la defensa de Garden “no fue suficiente” para dictaminar una sentencia inculpatoria. “Ella pudo presentar todos sus argumentos y el tribunal actuó de forma justa”, relató Quinlan.



Asimismo, el jurista recomendó a los vecinos depositar sus energías en la “resolución de sus diferencias lo mejor que puedan”.