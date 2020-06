Lanzan VatiVision, la plataforma bendecida por el Vaticano que se inspira en Netflix

LEA TAMBIÉN

A partir del 8 de junio será lanzada la plataforma con contenidos audiovisuales VatiVision, con filmes y documentales sobre temas religiosos, de arte y cultura, que se inspira en Netflix y que cuenta con la bendición del Vaticano, informaron este viernes 5 de junio de 2020 fuentes vaticanas.

La plataforma, que aspira a operar a nivel mundial para distribuir contenidos audiovisuales en línea para televisión, computadores, tableta y móviles, funcionará inicialmente en Argentina, Brasil, Colombia, Filipinas, México, Italia, Polonia y España, en español, italiano, inglés y polaco.



“Es una iniciativa laica, no es un medio institucional. No se trata de una plataforma del Vaticano o de la Iglesia, sino de la idea de un empresario”, precisó durante una conferencia de prensa virtual Paolo Ruffini, prefecto del dicasterio (ministerio) para la Comunicación del Vaticano.



“Damos la bienvenida a esta iniciativa ideada por católicos, cristianos y expertos en audiovisuales que tendrán la responsabilidad de evaluar, elegir y ofrecer el material como cualquier editor”, explicó Ruffini.



“El Vaticano está a favor de esta iniciativa, pero no es ni el censor ni el titular de la línea editorial”, aseguró.



Tres temas, cultura, arte y fe, serán prioritarios para el proyecto, que tiene como objetivo llegar a buena parte de los cerca de 1 300 millones de católicos en el mundo con el fin de divulgar los valores cristianos en diferentes idiomas y con las últimas tecnologías.



Para acceder a la plataforma no se requiere una suscripción, la fórmula será la de pagar por cada contenido visto a través de los sistemas digitales habituales como el crédito telefónico.



Además de documentales, películas y series de televisión que reflejen los caminos del arte y la cultura según los valores cristianos, serán realizadas producciones originales.



Igualmente propondrá programas especiales para Navidad, Semana Santa o con ocasión de canonizaciones.



Algunos contenidos pueden ser vistos a través de la página web oficial, entre ellos la vida del Padre Pio, el santo italiano de los estigmas, y un documental sobre Italia en los llamados “años de plomo”, la década de 1970, cuando grupos armados de extrema derecha y de extrema izquierda llevaron a cabo numerosos asesinatos y secuestros.



Una serie sobre los últimos papas recorrerá la vida de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II así como la de los dos aún vivos: Benedicto XVI y Francisco.



VatiVision es la unión de dos empresas, Officina della Comunicazione, una productora cinematográfica que colabora con varias oficinas del Vaticano, y Vetrya, una compañía tecnológica italiana especializada en servicios, plataformas y soluciones digitales.

El principal patrocinador del proyecto es el banco Ubi Banca, el cuarto mayor grupo bancario de Italia, que opera como socio técnico.