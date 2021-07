El vestido de Kim Kardashian que sacudió las redes en su visita al Vaticano

Redacción Elcomercio.com

La influencer Kim Kardashian volvió a sacudir las redes sociales tras colgar un par de fotografías durante su visita al Vaticano.

A ese lugar fue en compañía de la modelo Kate Moss y más amigos. Los comentarios a favor y en contra sugieron por el atuendo que lució: un vestido blanco con muchas transparencias.

Moss, en cambio, llevó un atuendo de color negro bastante discreto. “Tuvimos la experiencia más increíble al recorrer la Ciudad del Vaticano. Fue increíble poder ver todo el arte icónico, la arquitectura y las antiguas esculturas romanas en persona, especialmente las obras de Miguel Ángel. Incluso tuvimos la oportunidad de ver su archivo privado de túnicas usadas por todos los papas de la historia, que se remontan al año 1500”, recibió la celebrity en su cuenta de Instagram.

Sobre los comentarios que la criticaban por lucir transparencias dijo: : “No se preocupen, he respetado el código de vestimenta y me he tapado completamente en la Basílica de San Pedro y en la Capilla Sixtina”.