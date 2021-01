Con la variante británica circulando, ¿Cuál es la mascarilla ideal para evitar el contagio de covid-19?

La llegada a Ecuador de la variación británica del covid-19 ha preocupado tanto a personal médico en el país como a la ciudadanía en general.

Aunque la llegada de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer significa un alivio para los trabajadores de salud en primera línea, la epidemia sigue en uno de sus momentos más difíciles en algunas localidades del país.

Por esto, es necesario -ahora más que nunca- mantener las prácticas que durante el 2020 evitaron miles de contagios: el uso de mascarilla, el lavado constante de manos y los respectivos protocolos de bioseguridad y distanciamiento social.



Los cubrebocas ideales para evitar el contagio



Ahora bien, hay muchísimos tipos de mascarillas y hoy por hoy se venden incluso en la calle. Pero, ¿Cuáles son los tapabocas más útiles para evitar la infección de coronavirus?



En agosto de 2020, investigadores de la Universidad de Duke desarrollaron un aparato óptico sencillo y económico que permite medir la capacidad de una mascarillas de bloquear las gotículas respiratorias que contagian la covid-19, al hacerlas visibles mediante luz láser y contabilizarlas mediante un algoritmo informático.



Durante los ensayos de este nuevo dispositivo, se confirmó que cuando la gente habla, expulsa gotitas, por lo que la enfermedad del coronavirus se puede transmitir al hablar, sin toser ni estornudar, según el médico Eric Westman y el físico y químico Martin Fischer, coautores de esta investigación.



Los expertos comprobaron con este método que las mejores cubiertas faciales son las mascarillas N95, sin válvulas, de grado hospitalario, que utilizan los trabajadores de atención médica, y que las mascarillas quirúrgicas o de polipropileno también funcionan bien para bloquear las emisiones de gotitas.



En los ensayos de este dispositivo de medición, que emplea tecnología láser, se compararon distintas mascarillas disponibles habitualmente y se observó que algunos modelo ofrecen un rendimiento que se acerca al de las mascarillas quirúrgicas estándar, mientras que algunas versiones de mascarillas alternativas o caseras ofrecen muy poca protección.



¿Qué hay de las mascarillas caseras?



En sus ensayos Fischer y Westman confirmaron que esta técnica simple y de bajo costo proporciona una prueba visual de la efectividad de las mascarillas para reducir las emisiones de pequeñas gotas durante su uso normal.



Por su parte, las cubiertas faciales de algodón hechas a mano “proporcionaron una buena cobertura, eliminando una cantidad sustancial del aerosol, es decir, las partículas diminutas suspendidas en el aire, producido durante el habla normal”, según Duke.



¿Qué dice la OMS?



La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió nuevas recomendaciones sobre el uso de mascarillas protectoras durante la pandemia de covid-19, que entre otras cosas desaconsejan el uso de aquellas que tienen válvulas, tanto entre el personal sanitario como en la población general.



En la nueva guía de recomendaciones se subraya que el usuario de ese tipo de mascarillas podría exhalar aire no lo suficientemente filtrado. La OMS sigue recomendando a todo el personal sanitario el uso de mascarillas médicas (las habituales en quirófanos, por ejemplo) en zonas con menor riesgo de contagio aéreo (por aerosoles) y las de mayor protección (N95, FFP2, FFP3) en zonas de mayor riesgo, por ejemplo áreas de atención a pacientes con covid-19.



Para el público general, en zonas de transmisión comunitaria del coronavirus, la OMS recomienda el uso de mascarillas no médicas (por ejemplo, las de tela) en zonas interiores tales como tiendas, oficinas o escuelas, si no se puede garantizar una distancia física de al menos un metro entre los presentes. Las mascarillas médicas son principalmente recomendadas para grupos de riesgo tales como adultos mayores y personas con enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, diabetes o problemas cardiovasculares, en contextos donde no puede garantizarse la distancia física de al menos un metro.



También se recomienda el uso en todo momento de mascarillas médicas en cuidadores y otras personas que comparten espacio con pacientes de covid-19 sospechosos o confirmados.



La OMS por último no recomienda el uso de mascarillas en niños menores de cinco años, mientras que en aquellos de seis a once años se debe decidir teniendo en cuenta distintos factores (transmisión del virus en la comunidad, capacidad de los niños para poder llevar la mascarilla, entorno social y cultural, etc).



No importa la mascarilla que use, si la utiliza mal, no se está protegiendo



Pero nada de esto es de utilidad si el ciudadano utiliza mal la mascarilla: sin taparse la nariz o llevándola sobre la quijada. También debe asegurarse de que el tapabocas vaya directo desde su empaque hasta su cara; no debe tocar la superficie de la mascarilla con las manos.



No debe hacer nada que afecte la esterilización de la mascarilla, como fumar o colocarla sobre superficies que no hayan sido pensadas para esto. Por otro lado, si utiliza una mascarilla lavable, usted tiene que hacerse cargo de lavarla constantemente. No olvide que una mascarilla sucia es una mascarilla inservible.