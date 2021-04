Nueva variante brasileña de covid-19 se detecta en Belo Horizonte; tiene 18 mutaciones con respecto a la original

Un grupo de científicos de la Universidad Federal de Minas Gerais (sureste) detectó una nueva variante del virus en la capital regional, Belo Horizonte, con 18 mutaciones con respecto a la original.

Algunas de esas alteraciones son las mismas que aparecen en la otra variante brasileña, surgida en el estado de Amazonas (norte) y conocida como P.1, así como en las de Reino Unido y Sudáfrica, todas ellas asociadas a un mayor poder de infección.



La investigación preliminar apunta a que este nuevo linaje también podría ser más transmisible y ya estaría extendido en Belo Horizonte y en otras ciudades de Minas Gerais, que este miércoles volvió a registrar un nuevo récord diario de óbitos asociados a la covid-19, con 508 fallecidos en las últimas 24 horas.



Por su parte, el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se quejó este miércoles 7 de abril de 2021 en un acto oficial de que la pandemia está siendo utilizada con fines políticos, no para derrotar al coronavirus, sino para "destruirlo" a él y a su Gobierno.



Desde el inicio de la crisis sanitaria, el mandatario ha desdeñado la gravedad de la covid-19, a la que calificó de "gripecita", censurado el uso de las mascarillas y defendido tratamientos con fármacos cuya eficacia contra esa enfermedad no ha sido comprobada, como la cloroquina.



También se mostró resignado ante el avance inexorable de contagios en el país y afirmó que "el virus no se irá" y que "prácticamente es imposible erradicarlo".



Brasil reportó 3 829 nuevas muertes asociadas a la covid-19 y acumula ya 340 776 fallecidos desde el inicio de la pandemia, que está en su peor fase en el país, según los datos divulgados este miércoles por el Gobierno.



En los últimos dos días, el país ha sumado 8 024 víctimas mortales vinculadas al nuevo coronavirus, después de superar por primera vez en la víspera la barrera de los 4 000 decesos diarios (4 195).



El Ministerio de Salud registró 92 625 contagios en las últimas 24 horas, con lo que el balance total se elevó hasta los 13.193.205 infectados, aunque la comunidad científica estima que esa cifra puede ser entre dos o hasta tres veces mayor debido a la enorme subnotificación.