Así sería Vanessa Hudgens como Catwoman en The Batman junto a Robert Pattinson

Con Robert Pattinson ya confirmado como protagonista de The Batman en la película que prepara Matt Reeves, queda saber quién seguirá ahora sus pasos. Será un Bruce Wayne mucho más joven, como ya adelantó el director, y que vendrá acompañado de un nuevo elenco de intérpretes de edades similares. ¿Sería Vanessa Hudgens la Catwoman perfecta?

Hay algunos fanáticos que creen que sí, mientras esperan la confirmación oficial de Pattinson, u otro actor, como el nuevo Caballero Oscuro, hay quien está haciendo su casting perfecto para la película. Y a juzgar por un nuevo fan art, la actriz de High School Musical daría muy bien el perfil de Selena Kyle.



Un nuevo diseño publicado por el artista digital mizuriofficial muestra a Hudgens con el traje de Catwoman que recuerda al de la serie de Gotham, con la ciudad de fondo y Batman asomando en la penumbra. Sus ojos, de un color verde brillante, le dan a la actriz ese misterioso toque felino que caracteriza al personaje. Y el resultado es genial.

​



"¡Hola a todos! NO estoy seguro al 100% pero hubo rumores de que Vanessa Hudgens podría interpretar a Catwoman en la próxima película de The Batman de Matt Reeves de 2021. Me emociona todo lo relacionado con Batman, así que decidí darle vida al rumor con ésta publicación", escribió el entusiasta fan en la publicación de Instagram.



Catwoman es uno de los personajes clave de la historia del Hombre Murciélago casi desde sus orígenes. En el cine, fue interpretado por primera vez por Michelle Pfeiffer en las películas de Tim Burton, más tarde por Halle Berry en su película en solitario, y finalmente por Anne Hathaway en la trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan.

¿Será Vanessa Hudgens la nueva Selena Kyle del cine? Habrá que esperar hasta julio de 2021, cuando The Batman llegue a los cines.