Vandalismo obliga a cerrar el legendario Muro de John Lennon en Praga

El llamado Muro de John Lennon, único lugar del centro de Praga donde los grafiteros exponen su creatividad desde hace casi medio siglo, fue clausurado temporalmente debido al vandalismo de turistas, informó hoy (10 de octubre del 2019) la Orden de Caballeros de Malta, propietaria del inmueble.

"Grupos de turistas ebrios ensuciaron con obscenos grafiti el lugar y la situación se volvió insostenible", explicó Hedvika Cepelova, portavoz de esta Orden que tiene su sede checa en el Palacio del Gran Prior, en Praga.



"No queremos desarraigar la simbología de Lennon que rodea este lugar, pero sí preservar el buen gusto en la expresión artística, al estilo del street art de Inglaterra o Alemania", matizó Cepelova sobre un lugar en el que son también frecuentes las visitas de alumnos de colegios.



Agencias como Riverside Party Prague repartían alcohol y esprays para que los clientes pintarrajearan el muro, y acabaron ensuciados hasta los árboles y paredes de casas adyacentes.



Entre las expresiones artísticas de este "vandalismo flagrante" apareció "un inmenso pene de dos metros", recordó Cepelova.



La orden puso una denuncia contra Riverside, sospechosa de haber organizado estos 'alkotours', pero que la policía la ha archivado por falta de pruebas, ya que en este lugar histórico de la capital checa, donde tiene su sede la embajada de Francia, no hay instaladas cámaras callejeras.



Los dueños del palacio han emprendido la reconstrucción del muro, que se estima costará unos 10 000 euros, pues había riesgo de desprendimiento de tejas y revestimiento, y esperan que esté listo para el 17 de noviembre.



Ese día, la República Checa conmemora y celebra los 30 años de la Revolución de Terciopelo, o transición pacífica del régimen totalitario comunista a la democracia en 1989.



Una veintena de artistas de cinco países revitalizaron el muro el pasado verano, sin que hubiera una reconstrucción integral, en una acción que fue tolerada por los propietarios.



Y es que aún está por decidir qué tipo de modelo de galería al aire libre se implantará. "No está excluido que en el futuro también se deje un espacio para las expresiones espontáneas, como hasta ahora", apostilló Cepelova.