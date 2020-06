‘Valorant’ se perfila como el videojuego más desafiante

LEA TAMBIÉN

Se llama ‘Valorant’ y es uno de los títulos con mayor potencial de crecimiento, luego de conocerse las cifras de su prelanzamiento, realizado en abril, en medio de la pandemia. Este es un videojuego de acción tipo tirador táctico y con poderes sobrenaturales, gratuito.

En el juego se conforman dos equipos: un atacante y un defensor, de cinco integrantes cada uno. En este programa, los jugadores asumen el control de personajes que provienen de muchos países y culturas y se unen a uno de los dos equipos. El ataque y defensa exitosos de objetivos y la eliminación del equipo contrario permiten obtener puntos.



Después de 12 rondas, el equipo atacante cambia a defensor y viceversa. El primer equipo en ganar 24 rondas gana la partida.



‘Valorant’ fue desarrollado para PC por la empresa Riot Games. El videojuego estuvo disponible para pruebas en la plataforma Twitch de Amazon, del 1 de abril al 28 de mayo. El primer día registró 1,7 millones de espectadores. Se trata del segundo récord de la plataforma, solo superado por la final del mundial de ‘League of Legends’ del 2019.



Durante semanas, ‘Valorant’ captó la atención de alrededor de 700 000 espectadores en directo. El jugador Nixon Torres dice que había mucha expectativa por este videojuego entre los ‘gamers’, y que esto suele suceder, sobre todo, cuando aparece un ‘shooter’ táctico como ‘Valorant’. Él recuerda que lo mismo pasó años atrás con ‘Counter Strike’.



El director de desarrollo del nuevo título, Joe Ziegler, reconoce que ‘Valorant’ es un híbrido de otros juegos de éxito.



Torres afirma que lo más emocionante de este programa es practicar la puntería, y habilidades como concentración y rapidez, también que cada jugador pueda elegir su personaje, aprender a usarlo y conocer sus poderes.



El videojuego escogió la estética ‘cartoon’ para atraer a un público más amplio. La crítica especializada, como la publicación europea Kaquka, coincide en que a ‘Valorant’ le espera un futuro de éxito. La revista pronostica que el juego se convertirá en un Tier 1, es decir, estará al nivel de ‘Fortnite’, ‘League of Legends’ y ‘Counter Strike’. Estos tres juegos son el top de los deportes electrónicos; títulos con millones de jugadores y largas trayectorias.



‘Fortnite’ tiene 350 millones de jugadores registrados, ‘League of Legends’ tiene más de 100 millones de ‘gamers’, de los cuales 27 millones se conectan a diario. ‘Counter Strike’ es bastante similar: tiene picos de más de un millón de usuarios.



Riot Games cerró sus servidores de prueba el 28 de mayo y realizó el 2 de junio el lanzamiento oficial de ‘Valorant’. Eso sí, el videojuego ha sido criticado por su software antihackeo Vanguard, ya que se reveló que este permite el acceso al sistema a personas ajenas a este entorno digital.



Mientras tanto el ‘gamer’ Jaime Casares dice que el juego es muy competitivo, pero las claves para entenderlo no son tan complejas si se pone atención desde las primeras partidas. Él destaca también que se trata de un juego más casual.



Expresa, además, que los jugadores profesionales ya están conformando equipos y fichando jugadores de varias partes del mundo. Dice que en ‘Valorant’ todo es movimiento.