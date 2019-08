Valentina Sampaio, primera modelo trans en desfilar para Victoria's Secret

LEA TAMBIÉN

La modelo brasileña Valentina Sampaio hará historia al ser la primera persona transexual en desfilar para la marca de lencería Victoria's Secret. Fue la joven modelo de 22 años quien confirmó que colaborará con la firma y lo hizo en su cuenta de Instagram.

El pasado 1 de agosto del 2019, Sampaio compartió en al red social una fotografía que, según dice, es un trascámaras de una sesión de fotos para la marca Pink de Victoria's Secret.



La publicación suma hasta este 5 de agosto del 2019 más de 45 100 'me gusta' y está llena de comentarios que celebran la decisión de la marca de apoyar la diversidad y la inclusión de una modelo trans entre sus 'ángeles'. "Wow, finalmente", escribió la actriz Laverne Cox .

En noviembre del 2018, Victoria's Secret se vio envuelta en una polémica luego de que se conoció que la firma no trabajaría con modelos transgénero ni de tallas plus. Justificó su decisión argumentando que su firma "no comercializa a todo el mundo".



Tras las declaraciones, Ed Razek, director de marketing de L. Brands y uno de los creadores del popular Victoria's Secret Fashion Show fue blanco de críticas. "¿Deberíamos tener transexuales en el desfile? No, no creo que debamos ¿Por qué no? Porque el espectáculo es una fantasía es un programa de entretenimiento de 42 minutos. Eso es lo que es", dijo a la revista Vogue.



Tiempo después, Razek emitió un nuevo comunicado ofreciendo disculpas y haciendo una aclaración sobre sus palabras. "Mi comentario sobre la inclusión de modelos transgénero en el desfile de Victoria's Secret fue insensible. Me disculpo. Para que quede claro, absolutamente elegiríamos una modelo transgénero para el show".



La modelo Sampaio hizo otras dos referencias a su colaboración con Victoria's Secret en Instagram. En la primera publicó un video en el que llamó a sus seguidores a nunca dejar de soñar. Y en la segunda pidió "amar más y odiar menos. El odio es inútil, no pierdas tiempo con él".

La contratación de Sampaio todavía no ha sido confirmada de forma oficial por Victoria's Secret, según informa la versión en español de la revista Vanity Fair.