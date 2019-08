Valentina, la primera modelo trans de Victoria's Secret: 'He roto barreras'

LEA TAMBIÉN

La brasileña Valentina Sampaio creció en una aldea de pescadores del estado brasileño de Ceará y hoy, a sus 22 años, "rompe barreras" en el mundo de la moda al ser la primera modelo trans de Victorias Secret: "Es una gran victoria para todas nosotras".

Su presencia en el catálogo de Pink, la firma juvenil de la empresa estadounidense de lencería, es un paso más en su lucha por la diversidad, según cuenta en una entrevista telefónica a Efe.



"Estoy levantando la bandera de la diversidad", afirma la joven, quien estos días cumple una frenética agenda de trabajo en su país natal.

Hija de una profesora y un pescador, Valentina Sampaio nació y creció en Aquiraz, una pequeña ciudad costera de la región metropolitana de Fortaleza, en el nordeste de Brasil, donde tuvo una vida tranquila, siempre respaldada por sus vecinos y amigos.



"En mi ciudad nunca sufrí prejuicios, me sentía muy bien, todo el mundo se conocía. Sufrí prejuicios cuando fui a vivir a una ciudad grande, en la facultad, en mis primeros trabajos... Fue cuando salí de mi ciudad", recuerda.



La 'femme fatal' brasileña nació niño y a los 13 años empezó a ser llamada Valentina. Siempre tuvo muy claro quién era y hacia dónde quería ir.

Soñaba con ser estilista, se fue adentrando en el mundo de la fotografía de moda y a los 18 años dio un gran salto en su carrera al ser consagrada embajadora de LOreal París, marca con la que, recuerda, "realizó una campaña muy linda y con mucha repercusión".



La modelo hizo historia en 2017, cuando fue portada de la prestigiosa revista de moda francesa Vogue París, considerada una de las publicaciones de referencia en el mundo de la moda, un sector en el que, según dice, "hay más libertad para la diversidad" que en otras áreas.



Su nuevo trabajo con Victorias Secret vuelve ahora a marcar un antes y un después en la moda y llega tras las polémicas palabras del director de márketing de la firma de lencería, Ed Rezek, sobre la inclusión de género en sus desfiles.



Al ser cuestionado hace algunos meses por las razones por las que no contrataba modelos de tallas grandes o trans, Rezek afirmó: "Y por qué no? Porque el show es una fantasía".



Sampaio fue la encargada de realizar el anuncio como nueva imagen de Pink y lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen en albornoz, realizada en los bastidores de una sesión de fotos, y con la leyenda "Backstage click @vspink".



"Es una conquista, un avance para nosotras trans. Es una puerta más abierta y me siento muy honrada", explica a Efe Sampaio, quien asegura haber recibido numerosas muestras de cariño.

Siempre entre aeropuertos, la brasileña vive actualmente en Nueva York, una de las mecas de la moda a nivel mundial, y sueña "con poder trabajar cada vez más, "en un mundo más justo, en el que todo el mundo tenga las mismas oportunidades". "Es un mensaje de optimismo, de respeto y de amor por el próximo", destaca.