Dos vacunas desarrolladas para combatir el covid-19 muestran resultados alentadores

Dos proyectos de vacuna contra el covid-19, uno de origen británico y el otro de origen Chino, demostraron que no producen efectos adversos en los pacientes y que producen una respuesta inmunitaria que podría ayudar al cuerpo a combatir el covid-19. Los resultados de los ensayos clínicos fueron publicados este lunes 20 de julio del 2020 en la revista médica The Lancet.

Se trata de las vacunas desarrolladas por la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca y por China con el apoyo de Cansino Biologics. Ambas vacunas aún están en fase preliminar y su eficacia debe ser establecida en un ensayo de fase tres.



En una próxima etapa, ambas vacunas deberán ser probadas en un número más grande de participantes antes de contemplar su comercialización a gran escala.



La vacuna de Oxford

El ensayo en seres humanos de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford parece ser segura para uso en personas y entrena al sistema inmune.

Las conclusiones salen a la luz luego de ensayos en los que participaron 1 077 personas. Las pruebas demostraron "que la inyección los llevó a desarrollar anticuerpos y leucocitos que pueden luchar contra el coronavirus", reporta el medio.



Sin embargo, si bien los resultados son prometedores, "aún es muy pronto para saber si los efectos de la vacuna son suficientes para ofrecer protección" contra el virus SARS-CoV-2. Por ello se están desarrollando ensayos clínicos en grupos más grandes.



Sarah Gilbert, de la Universidad de Oxford, dijo que "aún hay mucho trabajo por hacer antes de que podamos confirmar si nuestra vacuna ayudará a manejar la pandemia del covid-19, pero estos resultados preliminares son prometedores".



La vacuna, llamada ChAdOx1 nCoV-19, ha llamado la atención de la comunidad científica por la velocidad con la que está siendo desarrollada. No es la única, hay 139 proyectos de vacuna en todo el mundo que están en fase preclínica. Según la OMS hay 21 vacunas en etapas clínicas, lo que quiere decir que ya se experimentan en humanos.



La vacuna de Oxford se compone de un virus genéticamente modificado que causa el resfriado común en los chimpancés, asegura BBC. El virus, según el medio, ha sido ampliamente modificado con el fin de que no cause infecciones en las personas y se "parezca" más al coronavirus causante de la enfermedad covid-19.



Para lograr la vacuna luego de que científicos transfirieron las instrucciones genéticas de la proteína ACE2, que usa el coronavirus para entrar en las células humanas. Así, el sistema inmune puede aprender cómo atacar al virus.



Los resultados del estudio además demostraron que si bien la vacuna es segura, tiene efectos secundarios. Ninguno de estos son considerados peligrosos, pero un 70% de las personas que participó en el estudio desarrolló fiebre o dolor de cabeza. Lo especialistas aseguran que estos podrían ser manejados con paracetamol.



La vacuna de China

La vacuna china, que tiene el apoyo de Cansino Biologics, provocó una fuerte reacción de anticuerpos en otro ensayo en la mayoría de los aproximadamente 500 participantes que fueron parte del estudio.



Al igual que la vacuna de Oxford, la de CanSino está basada en una adenavirus modificado que no se replica, lo que las convierte en más seguras para uso en pacientes más frágiles.



Fatiga y dolor en el punto de inyección de la vacuna fueron los otros efectos adversos observados en los ensayos.